עיריית בני ברק ( צילום: פלאש90 )

סערה פרצה בקרב עובדי עיריית בני ברק: ועד העובדים יצא היום (יום שלישי) במחאה נגד הנחיות חדשות שנשלחו לעובדי העירייה, בעקבות צעדי התייעלות שמקדמת הנהלת העירייה.

יו"ר ועד העובדים נחמיה שקדי וממלא מקומו ריקי שימל שלחו מכתב לעובדים, בו הם מוחים על צעדים שלטענתם עלולים לפגוע בתנאי ההעסקה, בשכר ובזכויות העובדים. הרקע למהלך הוא מצבה הכלכלי של העירייה. לקראת ראש השנה עדכנה הנהלת העירייה את העובדים כי משרד הפנים דרש ביצוע צעדי קיצוץ והתייעלות, בין היתר גם בתחום כוח האדם. בעירייה טענו כי נעשים מאמצים לבצע את ההתייעלות באופן מערכתי, תוך ניסיון להימנע מפגיעה בזכויות העובדים. בהמשך נשלחו לעובדים הנחיות חדשות מאגף משאבי אנוש, שנכנסו לתוקף בשבוע שעבר. בין היתר נקבע כי עובדים שאושרה להם מכסת שעות נוספות יוכלו לבצע עד שלוש שעות נוספות ביום, ובאישור מראש בלבד. בנוסף הודקה הבקרה על החתמות ידניות, והובהר כי עבודה בימי שישי דורשת אישור מראש.

מכתב ועד העובדים

מכתב ועד העובדים

הוועד מתריע: העובדים אינם כתובת לקיצוצים

בוועד העובדים טוענים כי לצד ההבנה למצבה הכלכלי של העירייה, העובדים אינם יכולים לשמש "כתובת אוטומטית" לצמצום הוצאות.

הוועד מדגיש במיוחד את הפגיעה האפשרית בעובדים בעלי שכר נמוך יחסית, וטוען כי יש לבחון את צעדי ההתייעלות באופן מידתי, תוך הידברות עם נציגות העובדים.

גם סוגיית החתמות הנוכחות עומדת במרכז המחלוקת. בוועד אומרים כי אין מחלוקת על חובת העובדים לדווח אמת, אך דורשים שהבקרה תיעשה באופן מידתי ובהתחשב בכך שחלק מהעובדים מבצעים את עבודתם גם מחוץ למשרדי העירייה ובשעות שאינן שגרתיות.

מכתב מנכ"ל העירייה

מכתב מנהלת אגף משאבי אנוש

זעם בקרב העובדים: "מי שנפגע הם העובדים מן השורה"

לצד המחאה הרשמית, בקרב חלק מהעובדים נשמעת ביקורת על ההנחיות. עובד בעירייה שוחח עם אתר 'בבלי' והסביר כי מדובר מבחינתו ב"רע במיעוטו", אך לדבריו עיקר הפגיעה היא בעובד הפשוט, שעבורו השעות הנוספות מהוות רכיב משמעותי בשכר.

עובד נוסף מחדד כי לצד צמצום האפשרות לשעות נוספות, ההנחיות החדשות מקשות גם על האפשרות לעבוד בימי שישי, מה שמצמצם עוד יותר את האפשרות של עובדים להגדיל את שכרם.

בוועד העובדים מבהירים כי אינם מעוניינים בעימות וכי העדיפו עד כה הידברות עם הנהלת העירייה. עם זאת, הם מזהירים כי אם יינקטו צעדים חד־צדדיים הפוגעים בעובדים ללא הידברות מספקת, הוועד ישקול נקיטת צעדים ארגוניים ומשפטיים בהתאם לדין.

"לא נסכים לפגיעה בלתי מוצדקת בעובדים", מבהירים בוועד.