ראש חוליית נוח'בה שחטף לוחמי שריון חוסל בעזה

חיסולים ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל ופיקוד הדרום תקפו בשבוע האחרון באזור חאן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל ג'האד סמיח מחמוד אסמעיל, שכיהן כראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כך נמסר היום (יום רביעי) מדובר צה"ל.

החיסול בוצע על בסיס מידע מודיעיני, במטרה להסיר איום ישיר שהיווה המחבל על כוחות צה"ל ועל ביטחון אזרחי מדינת ישראל. על פי נתוני מערכת הביטחון, המחבל הבכיר היה שותף מרכזי ופעיל באירועי הטבח הנוראים שהתרחשו ב-7 באוקטובר. במסגרת זו, פשט אסמעיל יחד עם חוליית הטרור שעמד בראשה מדרום רצועת עזה אל שטח מדינת ישראל.

במהלך הפלישה, לקח המחבל חלק ישיר בהתנגשות האלימה מול לוחמי השריון מטנק מספר 3, קרב שבמהלכו נפגע ונהרג נהג הטנק סמל שקד דהן ז"ל. מאותו טנק נחטפו לעזה לוחמי השריון סרן עומר נאוטרה ז"ל, סמ"ר עוז דניאל ז"ל וסמל נמרוד כהן.

מצה"ל נמסר כי לאורך חודשי המלחמה, המשיך המחבל לשמש גורם עוין ופעיל בשטח, והיה מעורב באופן ישיר במארבים רבים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל שפעלו ברצועה.

עוד צוין כי בתקופה האחרונה, ולאור ההתפתחויות בשטח, הספיק המחבל לקדם ולתכנן מתווי טרור נוספים שכוונו נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי ישראל, תוך שהוא מפר באופן שיטתי ובוטה את הפסקת האש. לנוכח איומים אלו, הוחלט לפעול ולחסלו.

בצבא מדגישים כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים בעוצמה במרחב בהתאם להסכמים השונים, והם ערוכים ומוכנים להמשיך ולפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי בשטח.