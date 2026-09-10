הצבא הגרמני נמצא בימים אלה בשלבי הערכה של 30 מערכות בינה מלאכותית שונות, שתפקידן לזרז את תהליכי קבלת ההחלטות של המפקדים בשטח. המטרה: להגיע לפריסה של אב טיפוס ראשון כבר במהלך שנת 2027, כך עולה מדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס.

הצורך בטכנולוגיה זו התעצם בעקבות הלחימה באוקראינה, שבה רחפנים ולוויינים מציפים את המפקדות בזרם מתמיד של נתונים. היקף המידע הופך את שדה הקרב לשקוף יותר מתמיד, אך במקביל יוצר עומס כבד שמונע מבני אדם לעבד את הנתונים במהירות הנדרשת לצורך קבלת החלטות מבצעיות בזמן אמת.

"החקירה נמשכת, ואני אופטימי שיהיה לנו אב טיפוס ברבעון השני של 2027", אמר ראש פיקוד הסייבר של הצבא הגרמני, סגן אדמירל תומאס דאום. לדבריו, לאחר בחינת אב הטיפוס, היעד הצבאי הוא להגיע להטמעה מבצעית מלאה של המערכות כבר בשנת 2028.

רוב הכלים הנבחנים מפותחים על ידי חברות גרמניות מקומיות, לצד מספר ספקים אירופיים כמו חברת צ'אפס ויז'ן הצרפתית. במקביל, דאום הבהיר כי גרמניה לא תרכוש את מערכת מייבן של חברת פלנטיר האמריקאית, למרות שהיא משמשת כיום את צבא ארצות הברית ואת מפקדות נאט"ו לניתוח צילומי אוויר ווידאו.

ההחלטה הגרמנית לפסול את הטכנולוגיה האמריקאית משקפת חשש גובר באירופה מפני תלות טכנולוגית בארצות הברית, ורצון לשמור על ריבונות מלאה בניהול המידע הביטחוני הרגיש. הסתייגות זו התחזקה גם על רקע המתיחות הפוליטית והחשש משינויים במדיניות החוץ האמריקאית, בעקבות איומיו של הנשיא דונלד טראמפ לפרוש מברית נאט"ו.