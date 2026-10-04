תאונה מבצעית בלבנון: לוחם נפצע קשה וקצין בינוני

הותר לפרסום: שני חיילים נפצעו בליל שבת האחרון במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל בדרום לבנון. לוחם נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני, כתוצאה מתאונה מבצעית.

על פי תחקיר ראשוני שנערך לבירור נסיבות האירוע, השניים נפגעו לאחר שרימון הושלך באופן לא תקין במהלך הפעילות המבצעית. נסיבות התאונה המדויקות עדיין נבחנות, והאירוע מתוחקר על ידי הגורמים המוסמכים בצבא.

מיד עם קרות האירוע ניתן לפצועים טיפול רפואי ראשוני במקום, ולאחר מכן הם פונו להמשך טיפול בבית החולים רמב"ם בחיפה. משפחות הפצועים קיבלו הודעה על האירוע.