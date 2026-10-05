שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף נתונים חדשים על היקף חיסול המחבלים שפלשו לישראל ביום השחור של ה-7 באוקטובר. על פי דבריו, מתוך כ-6,000 מחבלים שחצו את הגבול וביצעו את מעשי הטבח, חוסלו עד כה כ-4,000, ונותרו עוד כ-2,000.

"6,000 מחבלים חצו את הגבול לישראל ב-7 באוקטובר וביצעו את מעשי הזוועה. מתוכם חוסלו עד כה 4,000 ונשארו עוד 2,000", מסר שר הביטחון. כ"ץ הבהיר כי ההוראה שניתנה לצה"ל ולכלל גורמי הביטחון מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו ומצדו היא חדה וברורה.

"מעבר ליעד העליון של פירוק החמאס ופירוז עזה - לרדוף ולחסל את כולם ללא מגבלה ובכל מצב, מהבכירים ועד הזוטרים", הדגיש שר הביטחון. "זה ציווי הנרצחים והנופלים וזאת חובתנו כעם וכמדינה - ואנחנו נעמוד בה".

בשבוע שעבר חוסל המחבל מחמד חמד מחמד גבאין, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שהיה מעורב בהחזקת תשעה חטופים ישראלים בשבי.

בחודש אוגוסט חוסל המחבל מחמד משתהא, מפקד פלוגה בכיר בגדוד שאטי, שהחזיק שבעה חטופים ופשט לשטח ישראל ביום הטבח. בסוף השבוע שעבר חוסל מחמוד עווד, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שהיה מעורב בהחזקת שבעה חטופים במנהרה תת-קרקעית.

בנוסף, בשבת האחרונה פיצץ צה"ל את דירתו של מחמד אל-עאמודי, הנחשב למחליפו של יחיא סינוואר בהנהגת חמאס ברצועת עזה. על פי דיווחים מהשטח יש הרוגים במקום, אך טרם התקבל אישור רשמי לגבי גורלו של אל-עאמודי עצמו.

בחודש סיון בלבד חיסלו צה"ל והשב"כ 70 מחבלים מארגון הטרור חמאס, ביניהם שלושה מפקדי גדודים בכירים. בחודש סיוון חוסלו שני מפקדים בכירים נוספים - אחמד יחיא אבראהים בטש, מפקד חוליית נוח'בה, וחמודה אבו דקה, מפקד ביחידת המודיעין הצבאי של חמאס.

במקביל, שר הביטחון קיבל את המלצת צה"ל והנחה להטיל סגר כללי על אזור יהודה ושומרון ולסגור את מעברי רצועת עזה ביום שני וביום רביעי השבוע. ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת המצב הביטחונית ועל רקע ימי הציון לאירועי ה-7 באוקטובר.