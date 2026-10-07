מלחמת חרבות ברזל ( צילום: דובר צה"ל )

שלוש שנים למתקפת הטבח הנוראה בבוקר שמחת תורה תשפ"ד ולפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", פרסם צה"ל היום (יום רביעי) את הנתונים המלאים על היקף הלחימה בכלל החזיתות והזירות – מהאש המתמשכת ברצועת עזה ובלבנון, דרך המבצעים בעומק איראן ותימן, ועד לסיכול הטרור ביהודה ושומרון.