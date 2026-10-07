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שלוש שנות לחימה במספרים

צה"ל חושף: 100 אלף מטרות הותקפו, 31 אלף שיגורים לישראל

שלוש שנים למלחמת "חרבות ברזל": צה"ל מפרסם את נתוני הפעילות המקיפים מכלל החזיתות – מעזה ולבנון, דרך תקיפות העומק באיראן ותימן, ועד לסיכול הטרור ביהודה ושומרון

מלחמת חרבות ברזל (צילום: דובר צה"ל)

שלוש שנים למתקפת הטבח הנוראה בבוקר שמחת תורה תשפ"ד ולפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", פרסם צה"ל היום (יום רביעי) את הנתונים המלאים על היקף הלחימה בכלל החזיתות והזירות – מהאש המתמשכת ברצועת עזה ובלבנון, דרך המבצעים בעומק ותימן, ועד לסיכול הטרור ביהודה ושומרון.

כ-100,000 מטרות טרור הותקפו

מאז תחילת המלחמה פעל בעוצמה רבה באוויר, בים וביבשה, והתקיף כמאה אלף מטרות טרור בזירות השונות:

רצועת עזה: כ-65,000 מטרות הותקפו במסגרת תמרון היבשה והפעילות האווירית.

לבנון וסוריה: כ-28,000 מטרות הותקפו כנגד תשתיות חיזבאללה וגורמי טרור נוספים.

איראן: כ-4,500 מטרות הותקפו במסגרת תקיפות העומק והמענה האסטרטגי.

תימן: כ-80 מטרות הותקפו כנגד תשתיות המורדים החות'ים.

כ-31,500 שיגורים לעבר שטח ישראל

מערכי ההגנה האווירית והמודיעין התמודדו עם עשרות אלפי איומים ששוגרו לעבר העורף הישראלי מכלל הזירות:

לבנון: כ-20,000 פריטים (רקטות, טילים וכטב"מים).

רצועת עזה: כ-10,200 פריטים שוגרו לעבר יישובי הדרום והמרכז.

איראן: כ-1,200 פריטים שוגרו במסגרת מתקפות הטילים הישירות.

תימן: כ-90 פריטים שוגרו לעבר ישראל.

סוריה: כ-50 פריטים.

המחיר הכבד: 970 חללים הי"ד

לצד ההישגים המבצעיים, המחיר ששילם עם ישראל כבד מאוד.

970 חללים הי"ד: נפלו בנסיבות מבצעיות מאז פרוץ הקרבות.

נחישות הלוחמים: נתון מעודד מראה כי יותר מ-70% מהחיילים שנפצעו במהלך ימי הלחימה החלימו, השתקמו וחזרו לשירות פעיל במחיצת חבריהם לנשק.

המלחמה ביהודה ושומרון: סיכול תשתיות הטרור

במקביל ללחימה הרב-זירתית, כוחות הביטחון ביהודה ושומרון ניהלו מערכה יומיומית למניעת פתיחת חזית נוספת:

נעצרו ועוכבו לחקירה: כ-45,000 מבוקשים, ביניהם פעילים במעשי טרור, סוחרי ומחזיקי נשק, מבוקשים שתכננו פיגועים מיידיים, מיידי אבנים ומסייעי טרור.

חרמת נשק: יותר מ-3,800 אמצעי לחימה מכל הסוגים הוטלו ונתפסו על ידי הכוחות.

פגיעה במימון הטרור: החרמת סכום של יותר מ-46 מיליון שקלים שיועדו למימון פעילות טרור ופלילים.

רצועת עזהאיראןצה"ללבנוןמלחמת חרבות ברזל

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