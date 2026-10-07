שלוש שנים למתקפת הטבח הנוראה בבוקר שמחת תורה תשפ"ד ולפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", פרסם צה"ל היום (יום רביעי) את הנתונים המלאים על היקף הלחימה בכלל החזיתות והזירות – מהאש המתמשכת ברצועת עזה ובלבנון, דרך המבצעים בעומק איראן ותימן, ועד לסיכול הטרור ביהודה ושומרון.
כ-100,000 מטרות טרור הותקפו
מאז תחילת המלחמה פעל צה"ל בעוצמה רבה באוויר, בים וביבשה, והתקיף כמאה אלף מטרות טרור בזירות השונות:
רצועת עזה: כ-65,000 מטרות הותקפו במסגרת תמרון היבשה והפעילות האווירית.
לבנון וסוריה: כ-28,000 מטרות הותקפו כנגד תשתיות חיזבאללה וגורמי טרור נוספים.
איראן: כ-4,500 מטרות הותקפו במסגרת תקיפות העומק והמענה האסטרטגי.
תימן: כ-80 מטרות הותקפו כנגד תשתיות המורדים החות'ים.
כ-31,500 שיגורים לעבר שטח ישראל
מערכי ההגנה האווירית והמודיעין התמודדו עם עשרות אלפי איומים ששוגרו לעבר העורף הישראלי מכלל הזירות:
לבנון: כ-20,000 פריטים (רקטות, טילים וכטב"מים).
רצועת עזה: כ-10,200 פריטים שוגרו לעבר יישובי הדרום והמרכז.
איראן: כ-1,200 פריטים שוגרו במסגרת מתקפות הטילים הישירות.
תימן: כ-90 פריטים שוגרו לעבר ישראל.
סוריה: כ-50 פריטים.
המחיר הכבד: 970 חללים הי"ד
לצד ההישגים המבצעיים, המחיר ששילם עם ישראל כבד מאוד.
970 חללים הי"ד: נפלו בנסיבות מבצעיות מאז פרוץ הקרבות.
נחישות הלוחמים: נתון מעודד מראה כי יותר מ-70% מהחיילים שנפצעו במהלך ימי הלחימה החלימו, השתקמו וחזרו לשירות פעיל במחיצת חבריהם לנשק.
המלחמה ביהודה ושומרון: סיכול תשתיות הטרור
במקביל ללחימה הרב-זירתית, כוחות הביטחון ביהודה ושומרון ניהלו מערכה יומיומית למניעת פתיחת חזית נוספת:
נעצרו ועוכבו לחקירה: כ-45,000 מבוקשים, ביניהם פעילים במעשי טרור, סוחרי ומחזיקי נשק, מבוקשים שתכננו פיגועים מיידיים, מיידי אבנים ומסייעי טרור.
חרמת נשק: יותר מ-3,800 אמצעי לחימה מכל הסוגים הוטלו ונתפסו על ידי הכוחות.
פגיעה במימון הטרור: החרמת סכום של יותר מ-46 מיליון שקלים שיועדו למימון פעילות טרור ופלילים.
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