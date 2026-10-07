בעקבות מתקפת הפתע של חמאס בשבעה באוקטובר, השלים צה"ל סדרת תחקירים נרחבת ויישם שינויים מבצעיים מקיפים בכל זרועות הצבא, הפיקודים ואגפי המטה. מסמך הלקחים המרכזי, שפרטיו נחשפו כעת, מתאר את אופן יישום המסקנות – החל משינוי יסודי בהערכת המודיעין ובמבנה אמ"ן, דרך בניית מערכי הגנה חדשים ביישובים, ועד לעדכון תפיסת האש, ההגנה וההתקפה בכלל החזיתות.

אמ"ן: התרעה בראש סדר העדיפויות וטיפוח "הספק העצמי"

במסגרת השינויים באמ"ן, הוצבה משימת ההתרעה מפני מלחמה, פעילות עוינת או איום העלול לסכן את המדינה בראש סדר העדיפויות כאחריות המרכזית של האגף. נקבעו ארבעה ערכים מובילים: אחריות, מקצועיות, ענווה ואמת.

תפיסת ההתרעה עודכנה באופן מהותי: אומצו מודלי התרעה המתמקדים בשינוי מוכנות האויב, תוך הפחתת המשקל שניתן להערכת כוונותיו או ל"סימנים מרגיעים". הוקם חמ"ל התרעה אמ"ני רב-זירתי ורב-דיסציפלינרי ליצירת תמונת מודיעין אחודה.

הונחלה גישה ביקורתית וספקנית בחדרי הדיונים ובהכשרות, תוך מתן דגש על העצמת הוויכוח והספק העצמי, זיהוי "איתותים מהמציאות" – מידע שאינו מתיישב עם הציפיות – ומתן מקום לקולות שונים. במקביל, הוקמו מרכזי מודיעין ביחידות האיסוף ליצירת אתגור הדדי ומתח הערכתי בין גורמי הקהילה, תוך הסתמכות על יכולות מרובדות המשלבות טכנולוגיה מתקדמת עם מודיעין מהשטח.

פיקוד הדרום: פירוק חמאס, עיבוי המכשול וארגון מחדש של השטח

בשיתוף חיל האוויר, אמ"ן ואגף המבצעים, חוסלו ארבעה ראשי זרוע בחמאס, 17 מפקדי חטיבות, כ-60 מפקדי גדודים וכ-300 מפקדי פלוגות. במקביל, שודרגו תשתיות ביטחון במרחב עוטף עזה – גדרות, תאורה, מכ"מים ועמדות ממוגנות. מחלקות ההגנה והרבש"צים חוזקו באמצעי לחימה, רחפנים ואפליקציית "נץ" המוצפנת.

במסגרת תפיסת "מגן 46" והעורף, הוגדל היקף האימונים לצוותי הכוננות משניים לשמונה בשנה, הוצבו אמבולנסים ממוגנים ביישובים, הוגדר "תיק הגנה" לכל יישוב והוקמו משל"טי הגמ"ר חטיבתיים.

הוקמו כ-40 מוצבים חדשים בשטחים שולטים לאורך נתיבי ההתקפה הצפויים של חמאס, לצד פריצת עשרות קילומטרים של צירי תנועה מבצעיים. הוקם מכשול פיזי וטכנולוגי מסיבי מעל ומתחת לקרקע, תוך שכלול שיטת הקידוחים השיטתיים – בוצעו למעלה מ-4,000 קידוחים לאיתור מנהרות, לצד השמדה נרחבת של תשתיות תת-קרקע לאורך "הקו הצהוב", ובהן מנהרות בבית חאנון ומנהרת "דרור לבן".

חיל האוויר: הכפלת הכוננויות והידוק השותפות עם היבשה

סדר הכוחות הנמצא בכוננות מיידית הוגדל פי ארבעה עד פי שישה ביחס לערב המלחמה. נוסחו פקודות ייעודיות והורחבה ביזור הסמכויות לדרגי השטח כחלק מההיערכות לתרחישי פתע.

הוקם להק ייעודי להעמקת השילוב עם כוחות היבשה והפיקודים המרחביים, ונבנו בנקי מטרות ותוכניות אש מוכנות מראש לקיצור זמני התגובה בגבולות. טייסת מסוקי הקרב 190 ("מגע הקסם") הועברה לבסיס רמת דוד (כנף 1) לשיפור הזמינות בגזרות הצפון והגבולות.

לצורך ההגנה ברום הקרוב לקרקע, נפרסו מאות מכ"מים ואמצעי גילוי חדשים להתמודדות עם איומי כטב"מים ורחפנים, כולל הקמת מביאות בפיקודים המרחביים לסגירת מעגלים מהירה.

אגף המבצעים: פקודה מטכ"לית חדשה ודגש על הפעלת אש

הוגדל מספר התרגילים המטכ"ליים ובחני הרמטכ"ל בהפתעה, תוך בדיקת יישום הלקחים והפעלת סד"כ בזמן אמת. נכתבה פקודה מטכ"לית חדשה המרחיבה את סמכויות המפקד בשטח להפעלת אש מיידית ומסדירה מענה מבוסס כוננויות באוויר, בים וביבשה.

הוגדרו דרישות מחייבות לכשירות, כוננות ותרגולות של כלל המפקדות המבצעיות כחלק מסטנדרט מבצעי חדש.

פיקוד הצפון: תפיסת "צבא לפני אזרחים" והתבססות בסוריה ולבנון

תפיסת ההגנה בפיקוד הצפון שונתה ממבנה הגנתי למבנה יזום, במטרה למנוע התבססות אויב במרחב המשפיע על העורף. אוגדות 91 ו-36 פעלו בקו הכפרים הראשון בדרום לבנון ליצירת מרחב אבטחה עמוק וצמצום תשתיות הטרור.

בעקבות נפילת משטר אסד, נכנסו כוחות אוגדה 210 תוך 12 שעות לשטח סוריה, הקימו עשרה מוצבים קדמיים וביצעו עשרות מבצעים לסיכול איומים והרחקתם מרמת הגולן.

ביישובי הצפון שולש סדר הכוחות במחלקות ההגנה, הוצטיידו ברחפנים ובאמצעי לחימה, והוקמו יחידות תגובה מהירה ("פרא" ו"דבורה") המורכבות מלוחמים תושבי האזור.

פיקוד המרכז: "היישוב כמבצר" ומלחמה בתשתיות הטרור

שודרגו מרכיבי ההגנה ביישובים ובצירים, תוך ביצוע פרויקט להפרדת הכפרים ביהודה ושומרון מגזרת הבקעה והעמקים. כחלק מלקחי התקפת נחל עוז, שונו פריסת הכוחות והגדרת המחנות הצבאיים למוצבים מבצעיים.

יצא לדרך מבצע "חומת ברזל" לפירוק תשתיות הטרור במחנות הפליטים ג'נין, טולכרם ונור א-שמס, תוך שמירה על אחיזה מבצעית ומנגנוני מעקב רציפים למניעת שיקומן.

חיל הים: חגורות הגנה מרובות ויחידות סיור מתקדמות

המרחב הימי חולק לחגורות הגנה המגבות זו את זו, תוך שדרוג מערכי הגילוי והתקשורת. נפרסו כוחות בנקודות הזנק סמוכות לחוף, הוקמה יחידה חופית בעלת עבירות גבוהה, והותקנו מערכות שו"ב מתקדמות על כלי השיט – כגון ה"דבורות" – לסנכרון עם פיקוד הדרום ואוגדת עזה.

הוקמה יחידת "נץ" לאיסוף קרבי קדמי, ושולבו כלי שיט חדשים – כגון כלי היירוט "סייפן" של יחידת סנפיר וספינות "שלדג סימן 5" להארכת משך השהייה והטווח בים.