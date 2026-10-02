קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הזהיר כי רוסיה עלולה להפנות את מכונת המלחמה שלה כלפי גרמניה ונאט"ו, במידה ואוקראינה תיפול.

בנאום שנשא במינסטר אמר מרץ כי במידה ולא יצליחו לעצור את מוסקבה, "מכונת המלחמה הרוסית תפנה במוקדם או במאוחר נגדנו, נגד נאט"ו עצמה". הקנצלר הדגיש כי אסור להתעלם מהסכנה הזו.

מרץ התייחס גם לאפשרות של מתקפות היברידיות נוספות מצד רוסיה, בעקבות מתקפת הרחפנים שבוצעה בנמל התעופה בלייפציג. "אנחנו נערכים למתקפות היברידיות נוספות, גם חמורות. אם הן יגיעו, נגיב במהירות ובחדות, כפי שעשינו לאחר לייפציג", הצהיר.

הקנצלר הבהיר כי גרמניה לא תיכנע למתקפות ההיברידיות ולא תיסוג מהמשך הסיוע לאוקראינה. לדבריו, התמיכה באוקראינה נועדה בראש ובראשונה להגן על החירות ועל ביטחונם של תושבי גרמניה עצמה.

בנוסף הזהיר מרץ כי אם אוקראינה תיפול, המלחמה עלולה להסתיים ב"שלום מוכתב", תוך השלכות חמורות כגון הגירה המונית למערב וערעור היציבות באוקראינה.