הצוללת החדשה ( צילום: דובר צה"ל )

הצוללת החדשה והמתקדמת ביותר של חיל הים, אח"י "דרקון", הגיעה היום (רביעי) לנמל חיפה לאחר מסע ימי מורכב של כ-4,000 מיילים מגרמניה. ההגעה מסמנת את שיאו של תהליך תכנון ובנייה שנמשך קרוב ל-14 שנים, והיא מביאה לישראל את כלי הנשק היקר ביותר בתולדות המדינה בעלות מוערכת של כמיליארד אירו.

עם הצטרפותה של אח"י "דרקון", עומדות כעת לרשות חיל הים שש צוללות פעילות במקביל: שלוש מסוג "דולפין" ושלוש מסוג "דולפין AIP". הצוללת החדשה, הגדולה ביותר שנקלטה אי פעם בישראל, משלבת טכנולוגיית הנעה בלתי תלויה באוויר המבוססת על הפקת אנרגיה מחמצן ומימן, מערכת המאפשרת לה להטעין את מצבריה ולשהות מתחת למים פרקי זמן ממושכים במיוחד ללא צורך לעלות לפני השטח.

הצוללת החדשה ( צילום: דובר צה"ל )

הדרך עד להגעתה של הצוללת לחופי ישראל הייתה רצופה אתגרים מדיניים ומבצעיים. בנייתה של אח"י "דרקון" והניסויים בה נמשכו למעלה מ-12 שנים, אולם קליטתה התעכבה במספר חודשים נוספים בעקבות אמברגו והגבלות שהטילו מדינות באירופה. דנמרק ונורווגיה סירבו לאפשר לצוותים לבצע אימונים או לעגון לצורך הצטיידות בשטחן הימי ובנמליהן, מה שהאריך את הליך הבחינה של הכלי. המחבל עקב אחרי נתנאל יממה שלמה לפני שרצח אותו חיים כהן | 21.09.26 מדינות כמו צרפת, קנדה ואירלנד הטילו אמברגו וסירבו לספק חלקים בודדים לצוללת. בצה"ל מבהירים כי לעיכובים ולמגבלות האלו תהיה השפעה ישירה גם על קצב הבנייה והמסירה של הצוללות הבאות מסדרת "דקר", צוללות 7 ו-8, שצפויות להתעכב גם כן בכמה חודשים. מנגד, בצה"ל מציינים בחיוב רב את שיתוף הפעולה ההדוק עם הממשל והצי בגרמניה. לאורך כל הפרויקט פועלת מנהלת ישראלית ייעודית בגרמניה המלווה את התהליכים מקרוב, והגרמנים סיפקו מעטפת ביטחונית הדוקה שליוותה את אח"י "דרקון" מרגע יציאתה לדרך ב-1 בספטמבר. בעת מעברה בנהר קיל אובטחה הצוללת בטבעת אבטחה של כ-300 שוטרים ולוחמים, לצד ספינת מלחמה ומסוק קרב.

הצוללת החדשה ( צילום: דובר צה"ל )

המסע לישראל נמשך כחודש ימים, עבר דרך האוקיינוס האטלנטי, מצר גיברלטר והים התיכון, כאשר רבע מהדרך בוצע בשיט מעל פני המים. כעת, לאחר הגעתה, יידרשו עוד כחודשיים עד שלושה חודשים של התקנת מערכות ישראליות עד להפיכתה למבצעית באופן מלא.

מבחינה מבנית וטכנולוגית, אח"י "דרקון" מציגה קפיצת מדרגה משמעותית. אורכה עולה על 70 מטרים והיא גדולה בכ-30% מצוללות מסדרת דולפין הוותיקה יותר, אך למרות גודלה המרשים, פחות מחמישית מנפחה גלוי מעל פני המים. הצוללת מופעלת על ידי צוותים מיומנים הנדרשים לרמת מקצועיות וקור רוח יוצאי דופן, בתנאי נתק מהעולם החיצון.

יחידת הצוללות, הפועלת מבסיס "מעגן דרור", מונה כ-400 משרתים ובכל רגע נתון נמצאות בממוצע שתי צוללות בלב ים. במקביל לפעילות המבצעית השוטפת, בחיל הים אף בוחנים בימים אלה את האפשרות לשלב נשים כצוללניות בדורות הבאים של הצוללות.

הצטרפותה של הצוללת מתרחשת על רקע שינוי במפת האיומים והעמקת הפעילות המבצעית של חיל הים. במהלך החודשים האחרונים פעל החיל ביעדים רחוקים שבהם לא שהה בעבר, כולל פעילות ממושכת וקרובה לחופי אויב בים סוף וליד תימן. במסגרת זו, צוללות חיל הים הפליגו מאז 7 באוקטובר 2023 לארבע זירות לחימה ואיסוף חדשות ושונות, בהן איראן, תימן ומדינות בחלקו המערבי של הים התיכון.

הצוללת החדשה ( צילום: דובר צה"ל )

המציאות הזו הובילה לשינוי תפיסתי בצה"ל. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קבע כי חיל הים יוגדר כזרוע אסטרטגית שנועדה לספק כוח אש ומודיעין במרחקים גדולים – הזרוע האסטרטגית השנייה של צה"ל לצד חיל האוויר. מהלך זה מלווה בהעברת תקציבים ומשאבים משמעותיים לבניין הכוח, הכוללים לא רק צוללות אלא גם הגדלת צי ספינות הטילים, אוניות ואמצעי לחימה מתקדמים נוספים.

בחיל הים מדגישים כי השליטה במרחב הימי חיונית לקיומה של המדינה, ומזכירים כי ישראל מתנהלת למעשה כ"מדינת אי" ש-98% מהתוצרת המגיעה אליה עוברת דרך הים. מפקד בכיר בחיל המחיש את חשיבות התובלה הימית בהשוואה בין כלי טיס לכלי שיט, בציינו כי במטוס רחב היקף הגדול ביותר ניתן לשאת כאלף ראשי קרב, בעוד שאונייה בודדת מסוגלת לשאת כ-15 אלף מכולות המכילות כמויות אדירות של תחמושת וציוד.

כחלק מהתאמת סד"כ כוחות הים לאתגרים הללו, מתכנן צה"ל להעביר ספינות נוספות מסוג "דבורה" ו"צרעה" למפרץ אילת, במטרה לספק מענה לאיום החות'י ולגבול הירדני. במקביל, בשנים הקרובות צפויות להיכנס לשימוש ספינות "רשף" חדשות, אשר יחליפו את ספינות הטילים הוותיקות מדגם 4.5, לצד הצטיידות בחימושים ובטילים מתקדמים המותאמים לזירות הלוחמה הנוכחיות.

על רקע התעצמות חיל הים הטורקי בצוללות מתקדמות, מערכת הביטחון הישראלית ממליצה לדרג המדיני להגדיל את מספר הצוללות מ-6 ל-8 במקביל. ההמלצה מהווה שינוי משמעותי במדיניות הביטחונית הימית: לא מדובר רק ברכישת צוללות חדשות שיחליפו את הישנות, אלא בהגדלה ממשית של הצי.

כדי להבין את מקומה של ישראל בזירה הגלובלית והאזורית, ניתן להסתכל על צי הצוללות הישראלי בהשוואה למדינות אחרות במזרח התיכון והבלקן. בעוד שלישראל יש כעת שש צוללות פעילות ועוד שלוש שנמצאות ברכש, לטורקיה ישנן 12 צוללות ועוד שש ברכש, ליוון תשע צוללות ועוד ארבע ברכש, ולמצרים שמונה צוללות. עם זאת, בחיל הים משוכנעים כי האיכות הטכנולוגית, מעטפת המודיעין והיכולות המיוחדות של אח"י "דרקון" מעניקות לישראל יתרון איכותי ומחזקות את העליונות הימית של צה"ל במרחב כולו.