צה''ל פרסם הערב (יום ג') הודעה חריגה בחומרתה בנוגע לאירועים שהתרחשו בכפר הפלסטיני קוסרה, הממוקם מדרום לעיר שכם בשומרון. ההודעה הגיעה בעקבות מצור שהוטל על הכפר על ידי מתיישבים ביום שני.

על פי הדיווחים, המצור בוצע כפעולת תגובה לרצח שני ישראלים שנרצחו לפני כשלושה שבועות בסמוך לכפר תל. במסגרת המצור חסמו המתיישבים את כל דרכי הגישה לכפר, וכן ניתקו את אספקת המים והחשמל לתושבים.

בהודעה שפרסם דובר צה"ל צוין כי בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסה של אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים באזור הכפרים קוסרה וג'אלוד, תוך השתלטות על נכסים אלה. הצבא הגדיר את הפעילות הזו במונחים חריפים במיוחד: "בלתי חוקית, מגונה ופסולה", והוסיף כי היא "פוגעת בתושבי הכפרים ובמרקם חייהם".

בנוסף, התייחס הצבא לאירוע שהתרחש ביום שני, כאשר תואם מעבר של אמבולנס באזור קוסרה לצורך מתן טיפול רפואי. עם הגעת האמבולנס לנקודת המעבר זיהו הכוחות אזרחים ישראלים בתוך הרכב, שלטענת הצבא ניסו לנצל את האמבולנס כדי להיכנס לשטח צבאי סגור. הכוח שנמצא במקום ביצע בדיקה של האמבולנס, ובהמשך נערכה בדיקה נוספת על ידי שוטרי מחוז שומרון ויהודה.

הצבא הדגיש כי הוא מאפשר באופן קבוע ושוטף את תנועתם של צוותים רפואיים, לרבות מעבר ללא בדיקה של אמבולנסים שתנועתם מתואמת מראש עם הגורמים הרלוונטיים.