צוותי כיבוי מתחנות זבולון ונהריה הוזעקו הערב (ראשון) לאירוע שריפה בסמוך לבית החולים הממשלתי בנהריה.

הכבאים שהגיעו למקום איתרו את מקור האש בשטח פתוח הצמוד למבנה של מחלקת אשפוז. העשן שנוצר כתוצאה מהשריפה חדר אל תוך המבנה, והתפשט במסדרון ובחדר המדרגות.

כוחות הכיבוי פועלים לכיבוי מהיר של מקור האש בשטח הפתוח הצמוד למבנה, ומבצעים במקביל סריקות מקיפות בכל קומות המבנה כדי לוודא שאין לכודים במקום.

במקביל מתבצעות פעולות מקצועיות לשחרור העשן מכל קומות המחלקה והמבנה. עד לשעה זו לא דווח על נפגעים. המטופלים והצוותים הרפואיים פונו מהמבנה ומרוכזים בשטח הפתוח מחוץ למחלקה.