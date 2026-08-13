מדינת ישראל השלימה לאחרונה רכישה של שמונה לימוזינות משוריינות חדשות מדגם 'אאודי A8 סקיוריטי', כך דווח הערב (יום חמישי) באתר Ynet על ידי הכתב איתמר אייכנר. הרכבים המתקדמים כבר החלו לשמש בפעילות מבצעית, וראש הממשלה בנימין נתניהו אף נצפה השבוע נוסע באחת מהלימוזינות החדשות, בסרטון שפרסם דוברו טופז לוק ובו תועד ראש הממשלה מבקר בקניון מלחה בירושלים.

הרכישה התעכבה במשך מספר שנים עקב אילוצים שונים, בעיקר בשל מגפת הקורונה ואירועי המלחמה, שגרמו לדחיות חוזרות בהגעת כלי הרכב החדשים למדינה.

חלוקת הלימוזינות החדשות נעשתה על פי סדרי עדיפויות ביטחוניים: ארבע לימוזינות הועברו למשרד ראש הממשלה לשימושו של נתניהו, שתי לימוזינות הוקצו לבית הנשיא עבור נשיא המדינה יצחק הרצוג, ושתי הלימוזינות הנותרות הועברו לשירות הביטחון הכללי (שב"כ). רכבים אלו משמשים גם להסעת אורחים מן החוץ, בעיקר ראשי מדינות ושרים בכירים המגיעים לביקורים רשמיים בישראל כאשר קיימות התרעות ביטחוניות לגביהם.

ההשקעה התקציבית בהצטיידות זו היא משמעותית ביותר, כאשר עלותו של כל רכב נאמדת בכשלושה מיליון שקלים לפחות. על פי הנחיות מנהל הרכב הממשלתי, נדרש להחליף רכבים אלו אחת לארבע שנים, אולם הצי הקודם, שהיה בשימוש מאז שנת 2018, סבל מבלאי כבד במיוחד.

משקל השריון והמיגון הכבד הכביד על המנועים והוביל להוצאות אחזקה גבוהות מאוד. הרכבים הישנים, שצברו מאות אלפי קילומטרים, נזקקו לטיפולים במוסך בתדירות של פעמיים בשבוע.

הדגם החדש כולל התאמות מיגון ייחודיות שפותחו במיוחד עבור ישראל, על פי מפרט ביטחוני שגובש בשב"כ, תוך ליווי של נציגי השירות ומנהל הרכב במפעלי אאודי בגרמניה. הלימוזינות מספקות הגנה מפני איומי טרור עדכניים, לרבות עמידות בפני ירי מנשק קל ומטעני צד. בנוסף, הותקנה בהן מערכת מתקדמת לסינון גזים רעילים במקרה של מתקפה כימית, ומערכת קשר אינטגרלית המאפשרת ליושבים להישאר מנותקים בתוך הרכב. לצד מערכות האבטחה, הרכב כולל אבזור יוקרתי הכולל מקרר, ריפודי עור ודיפוני עץ מיוחדים. גורמים שנסעו ברכב ציינו כי בשל עובי המיגון הכבד, חלל הישיבה הפנימי מרגיש צפוף יחסית.