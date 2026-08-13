בסיעתא דשמיא נמנעה טרגדיה ביום חמישי בשעות הצהריים בעיר נתיבות, כאשר ילד שנלכד בתוך רכב נטוש וסגור חולץ בשלום לאחר שלא הצליח לפתוח את הדלתות בכוחות עצמו.

האירוע המדאיג התרחש בשעות החמות של היום, כאשר הילד שהה זמן ממושך בתוך הרכב הסגור. הצלתו הגיעה כאשר בעל חברת משלוחים מקומית עבר במקום במקרה והבחין במצוקתו של הילד.

על פי הפרטים שפורסמו באתר 'נתיבותי', המשלוחן ראה דרך חלונות הרכב את הילד מנסה שוב ושוב לפתוח את הדלתות מבפנים, ללא הצלחה. הוא מיהר לגשת לרכב ולחלץ את הילד, שנמצא במצב של מיובש ומזיע לאחר שהותו הממושכה בתוך הרכב הסגור במזג האוויר הקיץ החם.

הרכב שבו נלכד הילד הוא רכב נטוש שאינו בשימוש, ללא רישיון תקף וללא ביטוח. נכון לעתה, לא ידוע כיצד הצליח הילד להיכנס לתוך הרכב, וכן לא ברור כמה זמן בדיוק שהה בתוכו עד שהמשלוחן הבחין בו וחילץ אותו.

בחסדי השם, האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך הוא מהווה תזכורת חמורה לסכנה הטמונה ברכבים נטושים הנותרים נגישים לילדים. בפרט בימות הקיץ החמים, כאשר הטמפרטורה בתוך רכב סגור עולה במהירות רבה ויוצרת סכנת חיים ממשית.

בשנים האחרונות נרשמו מקרים קשים של שכחת ילדים ברכב שהסתיימו באסון. על פי נתוני ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים, בחמש השנים האחרונות נפטרו 23 ילדים כתוצאה משכחה או הילכדות ברכב, 53 ילדים נוספים נפגעו, ו-1,513 ילדים חולצו בשלום.

מומחי בטיחות מזהירים כי תוך כחצי שעה בלבד, הטמפרטורה בתוך רכב סגור עלולה להגיע לכ-70 מעלות צלזיוס, גם כאשר הטמפרטורה בחוץ נמדדת כ-30 מעלות בלבד. פתיחת חלון או חניה בצל אינן מספיקות כדי למנוע את הסכנה. תינוקות ופעוטות נמצאים בסיכון גבוה במיוחד, מאחר שגופם מתחמם במהירות של פי 3-5 לעומת מבוגרים, והם אינם מסוגלים לחלץ את עצמם מהמצב.

ארגון זק"א וארגון 'בטרם' קוראים להורים להקפיד בתשומת לב מרבית ולא להשאיר ילד ברכב אפילו לרגע קצר. בנוסף, מומלץ להאט את הפעולות, לבצע אותן בריכוז ולהפעיל מספר חושים לפני היציאה מהרכב - להביט בילדים, לוודא שהם נמצאים עימנו, לחוש אותם ביד ולשמוע את קולם. שילוב של ראייה, שמיעה, מגע ותנועה מסייע לקבע את הפעולה בזיכרון.

המקרה בנתיבות מזכיר גם את החשיבות בסגירת רכבים נטושים והרחקתם מאזורי מגורים, על מנת למנוע מצבים מסוכנים דומים בעתיד.