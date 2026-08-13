אירוע דרמטי התרחש הערב (יום ה') על כביש 651 בסמוך לצומת פל ים, כאשר נהג אוטובוס כבן 50 התמוטט פתאום במהלך הנהיגה. הנהג איבד את הכרתו, ככל הנראה עקב אירוע רפואי חמור, והאוטובוס התנגש ברכב פרטי שנסע בקרבת מקום.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הנהג שרוע מחוסר הכרה בתא הנהג. אנשי ההצלה חילצו אותו במהירות והחלו בפעולות החייאה נמרצות, שכללו עיסוי לב, הנשמה ומתן שמונה שוקים חשמליים באמצעות מכשיר דפיברילטור. לאחר שמצבו יוצב בשטח, פונה הנהג בדחיפות לבית החולים הלל יפה כשמצבו מוגדר אנוש, תוך המשך פעולות החייאה במהלך הפינוי.

חובשי מד"א יונתן ינקלביץ, יוסף פרידמן ואלימלך מיכאלוביץ תיארו את הרגעים הקשים: "כשהגענו לאוטובוס הבחנו במספר נוסעים מבוהלים ונסערים, ובנהג שכוב מחוסר הכרה. בבדיקות מהירות התברר שהוא ללא דופק וללא נשימה, והתחלנו מיד בפעולות החייאה מתקדמות".

לצד הטיפול בנהג, ביצעו צוותי מד"א בדיקות מקיפות בקרב נוסעי האוטובוס ונהגת הרכב הפרטי שהתנגש. למזלם, אף אחד מנוסעי האוטובוס לא נפגע ולא נדרש לפינוי רפואי. נהגת הרכב הפרטי נפגעה באורח קל ופונתה אף היא לבית החולים הלל יפה להמשך טיפול.

האירוע מצטרף למקרים נוספים שהתרחשו לאחרונה בכבישי הארץ. לפני מספר חודשים דווח על נהג אוטובוס שהותקף באלימות בקו 2 בירושלים, כאשר צעירים תקפו אותו בצומת ברמזור אדום וגרמו לו לאיבוד הכרה. במקרה נוסף בבני ברק, נוסעת מבוגרת נפצעה באוטובוס לאחר שהנהג נאלץ לבצע בלימת פתע כאשר רכב פרטי חתך את נתיבו בצומת חזון איש.