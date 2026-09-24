אשקלון מתקדמת לקראת שינוי משמעותי במתן המענה לציבור החרדי, הדתי והמסורתי בכל הנוגע לחוף הרחצה הנפרד בעיר. ביום חמישי התקיים סיור מקצועי בהשתתפות ראש עיריית אשקלון תומר גלאם ומנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, במסגרת קידום תוכנית להעתקת החוף למיקום חדש והפעלתו במתכונת שונה מהנהוג כיום.

התוכנית שנבחנת כוללת העתקת החוף הנפרד למיקום נגיש ומתאים יותר, תוך שמירה מלאה על גדרי הצניעות. השינוי המרכזי הוא מעבר מהמתכונת הנוהגת כיום, שבה מוקצים ימים נפרדים לרחצת גברים וימים נפרדים לרחצת נשים, למודל שיאפשר רחצה לגברים ולנשים בהפרדה מלאה באופן מקביל לאורך כל עונת הרחצה.

המהלך מקודם ביוזמת ראש העיר תומר גלאם, שהכריז על רצונו להביא לפתרון משמעותי עבור משתמשי החוף הנפרד ולשדרג באופן יסודי את המענה הניתן להם. השינוי צפוי לספק מענה רחב וזמין משמעותית למשפחות ולמבקרים.

בסיור השתתפו מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, המשנה למנכ"ל משרד הפנים משה מור יוסף, מנהל אגף חופי רחצה ברק פוטולסקי, הממונה על המחוז ריטה ברא ואנשי מקצוע נוספים מהמשרד. מטעם העירייה השתתפו ראש העיר תומר גלאם, יועץ ראש העיר אליהו ברדא, סגן ראש העיר שי עמירה, חברי מועצת העיר אושרי פדלון, אבשלום יעקובי, הרב יעקב אביטן וחי דהרי, וכן נציגי האגף החרדי בעיריית אשקלון.

במהלך הסיור בחנו המשתתפים את האפשרויות השונות העומדות על הפרק, במטרה לאתר את הנקודה המתאימה ביותר לחוף החדש. הדגש הושם על יצירת פתרון שישמור על גדרי הצניעות לכל אורך הדרך ויאפשר לציבור ליהנות מחוף רחצה ראוי ומותאם לצרכיו.

משרד הפנים מלווה את בחינת החלופות ופועל עם עיריית אשקלון והגורמים המקצועיים להשלמת הבדיקות הנדרשות. לאחר השלמת הבדיקות צפויה להתקבל החלטה סופית על המיקום ועל קידום פעילות החוף לקראת עונת הרחצה הבאה.

קידום החוף הנפרד באשקלון הוא חלק ממהלך רוחבי שמוביל מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, להסדרת חופי רחצה נפרדים ברחבי הארץ ולהרחבת המענה לכלל המגזרים והאוכלוסיות. המהלך נועד ליצור מערך חופי רחצה מגוון, נגיש ובטוח, המאפשר לכל ציבור ליהנות משירותי רחצה המותאמים לצרכיו ולאורחות חייו.

ראש העיר תומר גלאם אמר: "הציבור החרדי באשקלון נמצא לנגד עיניי, ואני רואה חובה לדאוג לצרכים שלו ולהעניק לו את המענים הטובים והראויים ביותר. הבטחתי שנעשה הכול כדי להביא פתרון אמיתי לחוף הנפרד, ואנחנו עובדים כדי לקיים את ההבטחה ולהביא בשורה משמעותית לציבור. אני רוצה להודות למנכ"ל משרד הפנים על הביקור והסיור ועל האוזן הקשבת והתמיכה בעיר אשקלון".

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן אמר: "אני מברך על היוזמה החשובה להקמת חוף נפרד חדש באשקלון, שירחיב את המענה לתושבי העיר ולמבקרים בה. משרד הפנים מקדם מהלך רוחבי להסדרת חופי רחצה נפרדים ברחבי הארץ, כחלק ממדיניות המבקשת להעניק שירות ראוי, נגיש ובטוח לכלל המגזרים והאוכלוסיות, בהתאם לצורכיהם ולאורחות חייהם. אני מודה לראש העיר תומר גלאם על היוזמה, המחויבות ושיתוף הפעולה. נמשיך לפעול יחד לקידום המהלך, תוך הקפדה על בטיחות הרוחצים ועל מתן מענה מיטבי לציבור כולו".

מדובר בפרויקט רחב היקף, שההשקעה בו נאמדת בעשרות מיליוני שקלים, ושנועד לספק פתרון ארוך טווח לציבור החרדי, הדתי והמסורתי – הן לתושבי אשקלון והן לעשרות אלפי המבקרים המגיעים לעיר. כעת ממתינים להשלמת הבדיקות האחרונות ולהחלטה הסופית על המיקום.