פרארי אנצו 2003 שעמדה למכירה ( צילום: duPont Registry )

בעולם מכוניות העל כבר ראו לא מעט מחירים דמיוניים, אבל המכירה האחרונה של Ferrari Enzo משנת 2003 הצליחה לייצר רגע חריג גם במונחים של אספנים כבדים. המכונית, היחידה מבין דגמי האנזו שנצבעה במפעל בצבע Rosso Dino, נמכרה בפלטפורמת duPont REGISTRY Live תמורת 12,399,000 דולר, ובסך כולל של 13,018,950 דולר לאחר עמלת קונה. בכך היא הוכתרה כמכונית היקרה ביותר שנמכרה אי פעם במכירה מקוונת בלבד.

מאחורי המחיר האסטרונומי עומד פרט קטן לכאורה: הצבע. Rosso Dino אינו עוד גוון אדום-כתום מרהיב של פרארי, אלא צבע שנקרא על שמו של אלפרדו “דינו” פרארי, בנו של אנצו פרארי, שמת בשנת 1956 בגיל 24 ממחלת ניוון שרירים מסוג דושן. לפי duPont REGISTRY, הגוון הופיע כבר בשנות ה-60, בין היתר על דגמים היסטוריים כמו פרארי 250 GTO, אך נעלם מקטלוג הצבעים הפעיל במשך עשורים עד שחזר לבקשת לקוח יחיד בתחילת שנות ה-2000.

פרארי אנצו 2003 שעמדה למכירה ( צילום: duPont Registry )

פרארי אנצו ( צילום: duPont Registry )

אותו לקוח היה ג׳רלד בארנס, אספן מוכר ובעלים של Ferrari Maserati of Newport Beach. לפי הדיווח, בארנס בנה חלק מאוסף המכוניות שלו סביב הצבע Rosso Dino, ובחר להעניק גם לאנצו שלו את הגוון הנדיר. ההחלטה הזאת עלתה במקור 2,364 דולר בלבד, פחות מחצי אחוז מהמחיר המקורי של המכונית, שעמד על 662,694 דולר. שני עשורים לאחר מכן, אותה תוספת קטנה הפכה לאחד הגורמים שהקפיצו את שווי המכונית לשיא עולמי. המיליארדר הודה באוזני טראמפ: "זו הייתה ההשקעה הגרועה ביותר שלי" אריה רוזן | 18:22 האנצו עצמה היא אחת המכוניות החשובות בתולדות פרארי המודרנית. היא יוצרה בין השנים 2002 ל-2004, בכמות של 400 יחידות בלבד, ומתוכן 127 נמסרו לשוק האמריקאי. המכונית שנמכרה נושאת את מספר השלדה ZFFCW56A230134278, מציגה 3,758 מייל בלבד, כ-6047 ק"מ, ומצוידת במנוע V12 אטמוספרי בנפח 6.0 ליטרים, עם תיבת הילוכים אוטומטית-רובוטית בסגנון פורמולה 1 והנעה אחורית. מבחינת ביצועים, זו לא רק יצירת אספנות לתצוגה. לפי פרטי המכירה, המנוע מפיק 651 כוחות סוס ו-485 ליברות-רגל של מומנט, התאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש עומדת על כ-3.3 שניות, והמהירות המרבית מגיעה לכ-218 מייל לשעה, שהם כ-351 קמ״ש. האנצו הייתה גם הפרארי הסדרתית הראשונה שנבנתה סביב מונוקוק מלא מסיבי פחמן, עם בלמים קרמיים-קרבוניים ומתלים בהשראת עולם המרוצים.

פרארי אנצו ( צילום: duPont Registry )

פנים הרכב ( צילום: duPont Registry )

המכירה שוברת שיא קודם בעולם המכירות המקוונות: בשנת 2022 נמכרה Ferrari LaFerrari Aperta באתר Bring a Trailer תמורת 5.36 מיליון דולר. הפעם, האנזו בצבע Rosso Dino יותר מהכפילה את הסכום הזה, והציבה רף חדש לחלוטין לשאלה כמה רחוק מוכנים אספנים ללכת כאשר מדובר במכונית עם סיפור חד-פעמי.

הסיפור הגדול כאן אינו רק המחיר, אלא גם המקום שבו הוא נקבע. מכירות של מכוניות נדירות בסכומים כאלה התרחשו בדרך כלל באירועים פיזיים נוצצים, עם אולם, פטיש מכירה וקהל אספנים. במקרה הזה, עסקת שמונה הספרות נסגרה אונליין, ללא אולם מכירות מסורתי, ובכך סימנה עוד שלב בהפיכתו של שוק מכוניות האספנות לזירה דיגיטלית לחלוטין. במכירה היו יותר מ-725 הצעות, יותר מ-115 עוקבים פעילים ויותר מ-9,500 צפיות.

זהות הרוכש לא אושרה רשמית. ברשת עלו השערות סביב אספן הפרארי דייוויד לי, יהלומן ואיש שעונים מלוס אנג׳לס, אך מדובר בהערכות בלבד ולא באישור רשמי. מה שבטוח יותר הוא שהקונה רכש לא רק פרארי אנצו, אלא פריט היסטורי עם שילוב נדיר במיוחד של ייצור מוגבל, צבע חד-פעמי, קילומטראז׳ נמוך וסיפור רגשי שמחובר עמוק למשפחת פרארי עצמה.