מיד אחרי הנץ: הגאון רבי בנימין חותה ב"ברכת האילנות" | תיעוד

בחצות היום של ערב חג הפסח, הגיע האדמו"ר מאמשינוב למעמד אפיית מצות מצווה בהידור רב | האדמו"ר הגיע למאפייה בדיוק בשעת חצות היום, ושהה במקום עד לשעה שלוש בצהריים, כשהוא עוקב מקרוב ובקפידה בלתי מתפשרת אחר כל שלבי האפייה והידורי ההלכה הנהוגים בקודש (חסידים)
עם דמדומי חג הפסח, ערכו האדמו"רים בחצרות הקודש את השולחנות הטהורים לרגל "נעילת החג" | צפו בתיעוד משלושה מרכזים חסידיים שחתמו את החג באווירה עילאית: טעמשוואר, ספינקא (רחוב הושע) וקוזמיר | במהלך השולחנות הושרו ניגוני רגש עמוקים, והאדמו"רים עוררו את לבבות החסידים לקראת המעבר מימי הקודש אל ימי החול, המוארים באור החג (חסידים)
מראות הוד מימי חג הפסח בחצר הקודש פינסק קרלין | ממעמד שריפת החמץ בערב החג, ועד לטיש המרכזי בימי חול המועד שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע | מאות חסידים הצטופפו בהיכל הטישים כדי לשמוע את דברות הקודש ולהתחמם באש הניגונים העתיקים של השושלת המעטירה (חסידים)
עם צאת החג, ערך האדמו"ר מדארג את טיש נעילת החג בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | בכל התקופה האחרונה, בשל המצב הביטחוני העתיק האדמו"ר את הטישים אל היכל בית המדרש, הנחשב למוגן ובטוח יותר מהמבנה הארעי המשמש בדרך כלל לעריכת הטישים | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש ועורר את קהל החסידים להמשיך ולהתחזק בתפילה לישועת הכלל ולבטוח תמיד בבורא עולם (חסידים)
צפו בגלריה מסכמת ורחבת היקף מימי חג הפסח במחיצתו של האדמו"ר מזלאטשוב במרכז החסידות בנתניה • מכירת ושריפת החמץ, אפיית מצות, ברכת האילנות, השיעור המרכזי לחסידים וחלוקת המצה לישועה בטיש נעילת החג (חסידים)
בין בתי האבן העתיקים בסמטאותיה הצרות של שכונת מאה שערים הירושלמית, יצא האדמו"ר מתולדות אהרן בבוקר ערב חג הפסח למעמד שריפת החמץ • הצלם שוקי לרר עקב אחרי עבודת הקודש ומגיש תיעוד מרהיב וספוג באווירת חג • צפו (חסידים)
בטיש נעילת החג שערך האדמו"ר משבט הלוי בהיכל בית מדרשו, העלה בדבריו את זכרו הטהור של זקנו פוסק הדור, הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זי"ע בעל ה'שבט הלוי', שבמהלך ימי הפסח ציינו 11 שנים לעלייתו בסערה השמימה | במהלך השולחן הטהור הרחיב הרבי אודות הנהגותיו המרוממות של בעל ההילולא, תוך שהוא מציין את מסירותו המופלאה לכל קוץ וקוץ בהלכה ואת עבודת ה' היוקדת שאפיינה אותו עד לימיו האחרונים (חסידים)
מקבץ תיעודים מרהיב מימי הפסח בחצר הקודש רחמסטריווקא • הסוד שמאחורי המכשיר הסלולרי בידו של האדמו"ר בשעת שריפת החמץ, והסיבה שהרבי מקפיד לחבוש דווקא שטריימל ישן במהלך אפיית המצות • צפו בגלריה מסכמת: מרגעי ההוד בערב החג ועד לטישים המרוממים בחול המועד (חסידים)
בסמוך להיכל בית מדרשו הישן ברחוב רש"י בבני ברק, יצא האדמו"ר ממכנובקא בעלזא למעמד שריפת חמץ בצהרי ערב החג | המוני חסידים נדחקו סביב האדמו"ר כדי לחזות בנועם זיו פניו ברגעים הנעלים של ביעור החמץ | האדמו"ר נעמד בסמוך לכבשן האש הבוער, הביט פנימה בריכוז וביטל את החמץ תוך שהוא מוודא כי הוא נשרף כליל כהלכה | לאחר מכן אמר האדמו"ר את נוסח "כל חמירא" (חסידים)
האדמו"ר מאשלג 'בני היכלא' ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל ימי חול המועד פסח בהשתתפות קהל החסידים | במהלך הטיש זימרו החסידים ניגוני דבקות בליווי כלי זמר ושיר, כשבשיאו נשא האדמו"ר אמרות קודש וביאורים בתורת הנסתר והחסידות ברום מעלת הימים | בהמשך המעמד, כמנהג ימי הפסח, חילק האדמו"ר לציבור החסידים פירות, שקדים ואגוזים (חסידים)
האדמו"ר מלעלוב ערך אמש טיש בהיכל בית מדרשו בבני ברק, לרגל ימי חול המועד פסח | במהלך הטיש נשא האדמו"ר אמרות קודש ברום מעלת החג ובקדושת הזמן | עקב חומרות חג הפסח והזהירות המופלגת בחסידות, לא הוגשו מיני תרגימא כמקובל, ובמקום זאת חולקו לחסידים רק יין, סודה וביצים קשות | בסיום הטיש עברו החסידים להתברך בברכת המועד (חסידים)
מחזה מרהיב נראה אתמול ברחובות קריית פרמישלאן בבני ברק עת צעד האדמו"ר מפרמישלאן ברחובות הקריה כשהוא עטוף בטליתו למעמד 'ברכת האילנות' בצוותא חדא עם חסידיו • המעמד נערך בסמוך לעצי פרי מלבלבים בלב הקריה, שם נעמד הרבי ובירך בכוונה את הברכה הנאמרת פעם בשנה בחודש הניסן: "שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות" (חסידים)
צפו בתיעוד מאווירת ההתעלות והדבקות של ערב חג הפסח בצל קודשו של האדמו"ר מטשארנאביל במרכז החסידות באשדוד • משאיבת ה'מים שלנו', דרך שריפת החמץ ועד לאפיית המצות מצווה בצהרי ערב החג • במהלך האפייה אמר האדמו"ר את ה'הלל' בברכה, כפי המקובל בחסידות מדור דור כי את המנהג לכך קיבל הרה"ק בעל ה'מאור עיניים' זי"ע מאליהו הנביא זכור לטוב (חסידים)
המונים גדשו השבוע את היכל בית המדרש 'פני מנחם' בירושלים לשמוע את השיעור המסורתי של ראש הישיבה הגר"ש אלתר שכלל מהלך מחודש בסוגיית חמץ שנמצא לאחר הבדיקה | בין המשתתפים, גאוני התורה מכל החוגים שהתפלפלו בלהט, והגאון רבי פנחס פרידמן ראש הכוללים של בעלזא | צפו (חסידים)
