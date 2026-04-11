חסידי צאנז ז'מיגראד סיכמו חג גדוש ומרומם בצל הקודש של האדמו"ר, רגע מיוחד נרשם בעת מעמד ברכת האילנות, כאשר האדמו"ר נצפה בוחן בדקדקנות ובריכוז רב את עצי הפרי, כשהוא מחפש אחר פרי שלם ומהודר ביותר עבור הברכה | במוצאי החג, ערך הרבי טיש נעילת החג בו נשא דברי התעוררות לקראת ימי הקיץ הבעל"ט (חסידים)
חסל סידור פסח: סיכום ימי החג בחצר הקודש ויז'ניץ | בהתרוממות רוח עילאית עברו ימי הפסח בצל האדמו"ר מויז'ניץ בבית המדרש הגדול במרכז החסידות | ימי החג עמדו בסימן התעלות - ותקנה חדשה בענייני שידוכים לבחורי הישיבות (חסידים)
האדמו"ר מביאלה בני ברק ערך במהלך חול המועד האחרון את שולחנו בבית מדרשו בעיר הקודש ירושלים, לרגל הילולת זקנו הרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשנא זי"ע • בסיום טיש המרומם עברו כלל החסידים להתברך בברכת חג אצל האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)
במהלך טיש חול המועד פסח שערך האדמו"ר מויז'ניץ לפני גדולי תומכי 'קמחא דפסחא', הופיע במקום האדמו"ר מפינסק קרלין, ולאחר שנשא דברים ופצח בריקוד נלהב לפני האדמו"ר בניגון 'ארוממך' • בסיום הטיש עברו הנדיבים לקבלת מצה שמירה (חסידים)
האדמו"ר ממכנובקא בעלזא ערך את טיש נעילת החג בהיכל הטישים של החסידות, הממוקם בקומת המינוס של בית מדרשו הגדול בבני ברק | המתחם התת קרקעי רחב הידיים, הפך בתקופה האחרונה לאחד ממרכזי האירועים המוגנים הגדולים בעיר, כשבשל המצב הביטחוני הוא אירח אירועים מרכזיים של תורה וחסידות שנערכו בבטחה תחת מיגון מלא (חסידים)
בחצות היום של ערב חג הפסח, הגיע האדמו"ר מאמשינוב למעמד אפיית מצות מצווה בהידור רב | האדמו"ר הגיע למאפייה בדיוק בשעת חצות היום, ושהה במקום עד לשעה שלוש בצהריים, כשהוא עוקב מקרוב ובקפידה בלתי מתפשרת אחר כל שלבי האפייה והידורי ההלכה הנהוגים בקודש (חסידים)
עם דמדומי חג הפסח, ערכו האדמו"רים בחצרות הקודש את השולחנות הטהורים לרגל "נעילת החג" | צפו בתיעוד משלושה מרכזים חסידיים שחתמו את החג באווירה עילאית: טעמשוואר, ספינקא (רחוב הושע) וקוזמיר | במהלך השולחנות הושרו ניגוני רגש עמוקים, והאדמו"רים עוררו את לבבות החסידים לקראת המעבר מימי הקודש אל ימי החול, המוארים באור החג (חסידים)
מראות הוד מימי חג הפסח בחצר הקודש פינסק קרלין | ממעמד שריפת החמץ בערב החג, ועד לטיש המרכזי בימי חול המועד שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע | מאות חסידים הצטופפו בהיכל הטישים כדי לשמוע את דברות הקודש ולהתחמם באש הניגונים העתיקים של השושלת המעטירה (חסידים)
עם צאת החג, ערך האדמו"ר מדארג את טיש נעילת החג בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | בכל התקופה האחרונה, בשל המצב הביטחוני העתיק האדמו"ר את הטישים אל היכל בית המדרש, הנחשב למוגן ובטוח יותר מהמבנה הארעי המשמש בדרך כלל לעריכת הטישים | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש ועורר את קהל החסידים להמשיך ולהתחזק בתפילה לישועת הכלל ולבטוח תמיד בבורא עולם (חסידים)
צפו בגלריה מסכמת ורחבת היקף מימי חג הפסח במחיצתו של האדמו"ר מזלאטשוב במרכז החסידות בנתניה • מכירת ושריפת החמץ, אפיית מצות, ברכת האילנות, השיעור המרכזי לחסידים וחלוקת המצה לישועה בטיש נעילת החג (חסידים)
בין בתי האבן העתיקים בסמטאותיה הצרות של שכונת מאה שערים הירושלמית, יצא האדמו"ר מתולדות אהרן בבוקר ערב חג הפסח למעמד שריפת החמץ • הצלם שוקי לרר עקב אחרי עבודת הקודש ומגיש תיעוד מרהיב וספוג באווירת חג • צפו (חסידים)
