היועץ המשפטי של משרד האוצר, עו"ד דודי קופל, הגיש חוות דעת ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, ובה הוא ממליץ לאשר את יזמתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להפחית את מחיר הדלק. ההמלצה ניתנה על אף התנגדות נחרצת של הדרג המקצועי במשרד האוצר, החושש כי מדובר בצעד בעל אופי בחירתי.

בחוות הדעת שפורסמה היום (יום רביעי) בכאן חדשות, ציין קופל כי אמנם התכנית להפחית את מס הבלו על הדלק בכחצי שקל לליטר סותרת את עמדת אנשי המקצוע במשרד. יחד עם זאת, הוא הדגיש כי נוכח העובדה שצעד דומה ננקט בעבר בישראל ובמדינות אחרות בשנת 2022, ובהתחשב בצורך להקל על נטל יוקר המחיה על האזרחים - אין מניעה משפטית לאשר את המהלך.

היוזמה שמקדם שר האוצר נועדה למתן את העלייה הצפויה במחיר הבנזין לצרכן. התכנית הנבחנת כוללת הפחתה של כחצי שקל לליטר, צעד שעלותו התקציבית מוערכת בכ-300 מיליון שקלים בחודש מקופת המדינה. ההפחתה המתוכננת באה על רקע העלייה האחרונה במחיר הדלק, כאשר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי עומד כיום על 8.25 שקלים.

בלשכת שר האוצר אישרו את הפרטים והודיעו כי סמוטריץ' "הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק, זאת כדי למנוע את ההתייקרות הצפויה במחירים שנובעת ממשבר האנרגיה העולמי והמתיחות המתמשכת באיראן". עוד נמסר מהלשכה כי "כעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר על מנת לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים".

אנשי המקצוע במשרד האוצר מביעים התנגדות חריפה ליוזמה. לפי הערכותיהם, כל הפחתה של 10 אגורות במחיר הליטר משמעה אובדן הכנסות של כ-30 מיליון שקלים בחודש. במקביל, נבדקת ההיתכנות המשפטית מול היועצת המשפטית לממשלה לגבי אישור הצעד בתקופת בחירות, כאשר החשש העיקרי הוא שמדובר בכלכלת בחירות.

היוזמה מגיעה בעקבות הודעת משרד האנרגיה והתשתיות על עליית המחיר המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ב-16 אגורות לרמה של 8.25 שקלים. העלייה נבעה משילוב של גורמים: מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי עלה בכ-6%, ורשות המיסים עדכנה את רכיב הבלו בהתאם למדד במסגרת עדכון תקופתי.

יצוין כי בשנת 2022 ננקט צעד דומה בישראל ובמדינות נוספות בעולם, כאשר ממשלות הפחיתו את המיסוי על הדלק על מנת להקל על האזרחים בתקופת משבר האנרגיה העולמי. כעת, עם המתיחות המתמשכת מול איראן והשלכותיה על שוק האנרגיה, שר האוצר מבקש לחזור על המהלך, אך הפעם בתקופה רגישה של קמפיין בחירות.