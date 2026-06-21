מהפכה בבנקים: בנק ישראל משיק את הרפורמה שכולם חיכו לה

בנק ישראל פרסם היום (ראשון) רפורמה מקיפה במערכת העמלות הבנקאיות, שתשנה לחלוטין את אופן התמחור של השירותים הבסיסיים. הרפורמה, שתיכנס לתוקף באופן מדורג החל מאוקטובר 2026 ועד יולי 2027, נועדה לפשט את המערכת המסורבלת, להגביר את השקיפות ולהקל על משקי בית ועסקים קטנים שנאלצו עד כה לנווט בין מסלולי עמלות מורכבים.

במקום שיטת המסלולים הישנה שחילקה את הלקוחות לרמות שונות של שירות, יופעל שירות אחיד בשם "ניהול חשבון תשלום" שיחול על כלל הלקוחות כברירת מחדל. השירות יכלול את כל הפעולות הבסיסיות והנפוצות – הפקדות, משיכות, העברות בזמן אמת עד מיליון שקלים, הוראות קבע, פדיון שיקים והפקת מסמכים – ללא הבחנה בין פעולה בסניף לפעולה בערוץ דיגיטלי.

10 שקלים ל-100 פעולות – מודל תמחור חדש

המודל החדש קובע מחיר מקסימלי של 10 שקלים בחודש עבור חשבון פעיל שכולל עד 100 פעולות – הרחבה משמעותית לעומת 11 הפעולות שכללו המסלולים הבסיסיים כיום. לקוחות עם פעילות מועטה, שמבצעים עד שתי פעולות בחודש, ישלמו מחיר מופחת של עד 5 שקלים בלבד. חשבונות ללא תנועה כלל יהיו פטורים מעמלה.

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במקרה של חריגה מ-100 הפעולות, נקבעה עלות מקסימלית של שקל אחד לכל פעולה נוספת. כידוע, בשנים האחרונות התלוננו רבים על המורכבות של מערכת העמלות הבנקאיות שהקשתה על משפחות להבין את עלויות ניהול החשבון.

כרטיסי דביט יוזלו ל-7 שקלים

במקביל לשינוי במבנה העמלות, הטיל בנק ישראל פיקוח ישיר על דמי כרטיסי הדביט (חיוב מיידי). המחיר המקסימלי ייקבע על 7 שקלים בחודש – הוזלה משמעותית לעומת הממוצע בשוק שעמד על כ-9 שקלים. ההסדר יחול על כלל הכרטיסים, כולל קיימים, ויחליף את הפטור ההיסטורי שהותנה בהחזקת כרטיס אשראי במקביל.

המהלך נועד להגן על אוכלוסיות מוחלשות ומסורבי כרטיסי אשראי, ולעודד מעבר למזומן דיגיטלי. יצוין כי בחודשים האחרונים, על רקע התנודות החדות בשוק המטבע, גברו הקריאות להקל על הציבור הרחב בעלויות הבנקאיות.

ביטול מוחלט של עמלות נוספות

החל מאוקטובר 2026, ייאסר לחלוטין לגבות עמלות בגין שלושה שירותים: חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית, איתור חשבונות וטיפול בירושות ועיזבונות. שינויים אלו מצטרפים למגמה הכללית של הפיקוח על הבנקים להגביר את ההגנה על הצרכן.

בנוסף, נקבעו הסדרים חדשים לטיפול במזומן: עמלה ייעודית תיגבה רק בהפקדת מעל 100 מטבעות או מעל 10,000 שקלים בשטרות. סכומים נמוכים מכך ייספרו כחלק מ-100 הפעולות הכלולות בחבילה הבסיסית. גם עמלת שיק דחוי תיגבה אך ורק על שיק נייר פיזי שמצריך טיפול ידני בסניף, בעוד הפקדה דיגיטלית תיכלל בשירות הבסיסי.

בתחום המשכנתאות נקבע מחיר מקסימלי של 5 שקלים עבור שינוי מועד פירעון. הבנקים יוכלו להציע חבילות שירותים ייחודיות המשלבות שירותים נוספים, אך ורק באישור מראש של המפקח על הבנקים.