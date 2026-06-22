סין מכה חזרה: 56 חברות אמריקאיות יספגו הגבלות יצוא

סין הטילה הגבלות יצוא חדשות על 56 חברות אמריקאיות, בצעד נקמה על החלטת וושינגטון להכניס חברות סיניות גדולות לרשימה השחורה. בין החברות המושפעות - יצרניות מתכות נדירות קריטיות וחברות הקשורות לתעשיית הביטחון האמריקאית.

משרד המסחר הסיני הודיע ביום שני כי הוסיף 10 ישויות אמריקאיות בעלות קשרים לצבא ארה"ב לרשימת פיקוח היצוא שלה. המהלך מסלים את מתיחות המסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם, בעוד שני הצדדים ממשיכים לפגוע זה בחברות של זה משיקולי ביטחון לאומי.

החברות על הכוונת

בין החברות שסומנו על ידי סין נמצאות Aveox, יצרנית מנועים מיוחדים המשמשים ליישומים קריטיים למשימה, וכן MP Materials ו-USA Rare Earth - יצרניות בולטות של מתכות נדירות. המהלך החדש אוסר על יצואנים סינים לספק לחברות אלו סחורות וטכנולוגיות בעלות שימוש כפול - כאלו שיכולות לשמש הן למטרות אזרחיות והן למטרות צבאיות.

בהצהרה רשמית מטעם משרד המסחר הסיני נמסר כי ההחלטה התקבלה בתגובה ל"פרקטיקה הזדונית של ממשלת ארה"ב", וכי הצעדים ננקטו כדי להגן על הביטחון והאינטרסים הלאומיים. משרד המסחר הנחה את היצואנים הסינים להפסיק באופן מיידי כל פעילות יצוא שוטפת מול הישויות האמריקאיות המושפעות.

הגבלות רכש נוספות

בהודעה נפרדת, משרד האוצר הסיני חשף הגבלות נוספות המכוונות נגד 46 חברות אמריקאיות. תחת המגבלות החדשות, על קונים סינים נאסר לרכוש מוצרים המיוצרים על ידי חברות אלו. עם זאת, חברות במימון אמריקאי הפועלות בתוך סין יורשו להמשיך בפעילויות הרכש שלהן.

הרקע: המהלך האמריקאי שהצית את המתיחות

הצעדים האחרונים של בייג'ינג מגיעים בעקבות מהלך של ארה"ב מוקדם יותר החודש, שבו הוכנסו כמה חברות סיניות בולטות לרשימת ישויות שוושינגטון מאמינה כי הן תומכות בצבא סין. החברות ששמן פורסם על ידי ארצות הברית כוללות את ענקית המסחר האלקטרוני עליבאבא, מפעילת מנוע החיפוש באידו, ויצרניות הרכב החשמלי BYD ו-NIO.

כבר ב-13 ביוני הביע משרד המסחר הסיני "חוסר שביעות רצון עמוק" מהמהלך האמריקאי להכנסת החברות לרשימה השחורה בשל קשרים צבאיים לכאורה, והזהיר מפני צעדי תגובה אם החברות לא יזכו ליחס הוגן. המשרד דחק בארה"ב להפסיק את "הפרקטיקות השגויות" שלה.

תחת החוק האמריקאי, על הפנטגון ייאסר להתקשר בחוזים ישירים עם החברות הסיניות שנכנסו לרשימה, ויוטלו הגבלות על רכישת המוצרים או השירותים שלהן דרך צדדים שלישיים החל משנת 2027.

העדכון הנוכחי של הפנטגון מחליף רשימה קודמת מתחילת 2025, והוא מגיע כחודש לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג נפגשו בבייג'ינג. המתיחות הכלכלית בין שתי המעצמות ממשיכה להסלים, כאשר כל צד מנסה להגן על האינטרסים הלאומיים שלו תוך שימוש בכלים כלכליים.