מומחי אנרגיה: חידוש אספקת הנפט ייקח חודשים - זו הסיבה

למרות ההכרזה הדרמטית על הסכם השלום בין ארצות הברית לאיראן ופתיחת מצר הורמוז מחדש, מומחי אנרגיה מזהירים כי מחירי הנפט והבנזין לא יירדו בן לילה. על פי הערכות מקצועיות, התהליך של חידוש אספקת האנרגיה העולמית צפוי להימשך חודשים ארוכים, וזאת בשל מורכבות לוגיסטית ובעיות בטיחותיות.

דניאל אוונס, ראש מחקר דלק וזיקוק גלובלי ב-S&P Global Energy, הבהיר כי "מפעילים צריכים זמן כדי להרגיש בטוחים, יש צורך בפוליסות ביטוח, במיוחד כדי להחזיר את כוח האדם לאתר ולהחזיר חלק מהמתקנים האלה לפעילות". לדבריו, ספינות הנושאות נפט גולמי נתקעו במפרץ הפרסי במשך יותר משלושה חודשים, ללא יכולת לעבור דרך נתיב המים שנשא כחמישית מהנפט והבנזין בעולם לפני המלחמה.

תהליך איטי ומורכב

אוונס פירט את המורכבות הלוגיסטית: "עם ירידת המחירים, ספינות שנתקעו עד כה יצטרכו לעזוב את המיצר ואז מכליות חדשות יצטרכו להגיע כדי להעמיס". לדבריו, "כדי שספינה תיכנס למצר הורמוז, צריך לוודא שיש חלון הזדמנויות להיכנס, לטעון ואז לצאת".

מכליות הנפט נעות באיטיות, והמסע מהמיצר למדינות רחוקות, אספקת נפט גולמי לבית זיקוק לעיבוד ואז הגעה ליעדו הסופי יכול להימשך חודשים. בנוסף, חלק מהיצרנים במזרח התיכון הפסיקו לשאוב נפט כאשר שטח האחסון שלהם אזל, וגם הפעלה מחדש של התהליך יכולה להיות איטית.

מחירים עדיין גבוהים

מחירי הנפט המשיכו לרדת מוקדם ביום שני לאחר שהוכרזה ההסכמה. נפט גולמי מסוג ברנט, מחיר הנפט הבינלאומי, ירד ב-3.45 דולר ל-83.89 דולר לחבית. נפט גולמי אמריקאי ירד ב-4.03 דולר ל-80.85 דולר לחבית. עם זאת, מחירים אלה עדיין גבוהים בהרבה מהרמות שלפני המלחמה, שעמדו על כ-70 דולר.

כפי שדיווחנו, הכרזתו הדרמטית של הנשיא טראמפ על הסכם שלום עם איראן ופתיחת מצר הורמוז שלחה גלי הדף לשווקים הגלובליים. מחירי הנפט צללו ביותר מ-4% תוך שעות ספורות, בעוד המשקיעים נושמים לרווחה ומזניקים מדדים מובילים ברחבי העולם.

שנה עד לחזרה לנורמה

מומחים גדולים בשוק הנפט צופים כי גם אם מצר הורמוז ייפתח מחדש במלואו וארה"ב ואיראן יגיעו להסכם, עדיין ייקח כשנה עד שמחירי הנפט יחזרו לרמות שלפני המלחמה. הערכה זו מבוססת על הזמן הנדרש לחידוש מלוא הפעילות של חברות האנרגיה ולעמידה בביקוש העולמי.

התהליך הגוזל זמן של הובלת וזיקוק נפט גולמי, כמו גם ספקות לגבי בטיחות התנועה במצר, מונעים את השפעת ההסכם להיראות באופן מיידי. עדכונים נוספים בהמשך.