רוצים לשמוע קול השופר במקום אזעקות, זעק האדמו"ר מניקלשבורג בצ'כיה

עשרות שנים לאחר שהעיירה התרוקנה מיהודיה, שבת האדמו"ר ממונסי בניקלשבורג שבצ'כיה לרגל הילולת זקנו הרה"ק רבי שמעלקא זי"ע • במעמד העלייה לציון זעק הרבי מקירות ליבו על המצב הביטחוני בארץ הקודש: "במקום קול אזעקות ומלחמות - הגיעה העת לשמוע קול שופר של משיח" • צפו בתיעוד (חסידים)

לרגל יומא דהילולא של הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע, יצא נכדו, האדמו"ר מניקלשבורג המתגורר במונסי שבארה"ב, למסע קודש באירופה בכדי לפקוד את הציון הקדוש בעיירה ניקלשבורג שבצ'כיה. האדמו"ר הגיע בראש קהל חסידיו מכל רחבי העולם שהתקבצו לעיירה ההיסטורית.

ביום ההילולא פקד האדמו"ר את הציון הקדוש בבית העלמין העתיק. ברגעי השיא של אמירת התהילים והתחינה, זעק האדמו"ר מנהמת ליבו הטהור והעתיר בתפילה מיוחדת עבור תושבי ארץ ישראל, בזעקה לפני בורא עולם: "ריבונו של עולם, הם רוצים לשמוע את 'קול שופר' של משיח במקום לשמוע 'קול אזעקות ומלחמות'!"

האדמו"ר וקהל עדתו שבתו בעיירה במהלך השבת שלפני ההילולא – שבת של התעלות וכיסופים – שבמהלכה החזיר הרבי את ניחוח הקדושה של פעם לרחובותיה של ניקלשבורג, שהייתה לאחד ממרכזי התורה המפוארים באירופה תחת הנהגתו של בעל ההילולא זי"ע.

האדמו"ר מניקלשבורג במסע הקודש לצ'כיה (צילום: באדיבות המצלם)
