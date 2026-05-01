פיקוד אפריקה של צבא ארה"ב הודיע כי שני חיילים שהשתתפו במבצע 'אריה אפריקני' מוכרזים כנעדרים |מדובר במבצע בו נוטלים חלק כ-5,000 חיילים מכל העולם, כאמור, שני חיילים אמריקנים ככל הנראה נספו בתרגילים (בעולם)
תאונת דרכים קשה אחר הצהריים בכביש 77, סמוך למחלף זרזיר | מעורבות של משאית, מיניבוס ומספר כלי רכב פרטיים הובילה לתוצאה טרגית: בתום פעולות חילוץ מורכבות נאלצו גורמי הרפואה לקבוע את מותן של שלוש נשים. פצועים נוספים פונו לבתי החולים בדרגות פציעה שונות, בהם אישה במצב קשה (בארץ)
המשרד לביטחון לאומי חתם על הסכם לרכש שלושה מסוקי בלאק-הוק חדשים עבור משטרת ישראל וכבאות והצלה • המסוקים יכנסו לפעילות ב-2027 ויאפשרו כיבוי מדויק בלילה ונשיאת 3,000 ליטר מים | השר בן גביר: "נמקם את ישראל בשורה הראשונה בעולם" (צבא וביטחון)
בעוד זיכרון מ"ה הקדושים מתשפ"א עודו חי בלבבות, עולים בני משפחת רוזנשטיין לציונו של הרה"צ רבי יוסף דוב הלוי רוזנשטיין זצ"ל, "פאר החסידים" שנספה באסון קריסת המרפסת בשנת תרע"א • קווים לדמותו של החסיד שנטמן בצלע ההר (חרדים)
סרטון קצר שפרסם הבוקר, חשף ראש הממשלה נתניהו - את הטייסות החדשות של מערכת הביטחון, ברקע המלחמות מול איראן, וברקע הדריכות לקראת אפשרות חידוש האש | נתניהו המשי ואיים כי "הטייסים שלנו ערוכים להגיע לכל מקום בשמי איראן אם יידרשו לכך" | הדברים המלאים (אקטואליה, ביטחון)
