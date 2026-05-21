תכונה רבה והתרגשות עצומה בחצר הקודש ויז'ניץ לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה, בו יזכו לחגוג בצל האדמו"ר את מעמד הכנסת ספר התורה האישי שכתב הרבי לרפואתו.

אמש, בליל מ"ט בעומר, התכנסו אלפי החסידים למעמד הנשגב של סיום כתיבת ספר התורה, לקראת מעמד הכנסת ספר התורה שייערך בערב החג אל היכל בית המדרש הגדול בשיכון בבני ברק.

המעמד החל לאחר תפילת ערבית וספירת העומר, תחילה פצחו הקהל בשירת ניגוני התעוררות וכיסופים. בהמשך מתוך רגשי קודש נעלים, כתב האדמו"ר את האותיות האחרונות ביריעה. לאחר מכן ערך האדמו"ר טיש 'לחיים', נשא מדברות קודש בענייני היום ועודד את השירה בעוז ובתעצומות.

בתוך כך, בחסידות השלימו את ההיערכות הלוגיסטית רחבת ההיקף לקליטת אלפי החסידים שרבים מהם כבר הגיעו מרחבי הארץ ומחו"ל. שיא המעמד ייערך היום ערב החג, שעתיים קודם כניסת החג, עת יתאספו אלפי ילדי התשב"ר ברחבת בית המדרש הגדול, ומשם ימשיך המעמד האדיר בתוככי ההיכל.

בספר התורה החדש יקראו לראשונה במהלך חג השבועות, כאשר המשך חגיגות השמחה יגיע לשיאו בטיש נעילת החג, במוצאי שבת והחג.

שמחה זו משתלבת בשמחה היסטורית נוספת שתצוין במהלך טיש נעילת החג: שמחת בר המצווה של הנין, ה"ממשיך" – "בן אחר בן" הראשון של האדמו"ר מויז'ניץ. חתן בר המצווה הוא הבה"ח משה יהושע הגר, בנו בכורו של הרב חנניה יום טוב ליפא הגר, בנו בכורו של הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ ובנו הגדול של האדמו"ר.