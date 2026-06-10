מליאת הכנסת תדון הבוקר (רביעי) בהצעת חוק יסוד לימוד תורה שהגישו הסיעות החרדיות, ולאחר מכן תתקיים הצבעה בקריאה טרומית.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פעל ביממה האחרונה להשיג רוב לחקיקת החוק שצפוי לספוג ביקורת קשה מצד חברי האופזיציה שיבקשו ללחוץ עם על חברים בקואליציה להצביע נגד הצעת החוק. בסיעות החרדיות הציבו לנתניהו אולטימטום: אם חוק יסוד לימוד תורה לא יעבור - אף חוק אחר לא יקודם.

עם זאת, בקואליציה הדגישו כי החוק לא ישווה בין לומדי תורה ללוחמי צה"ל. כפי שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת', במהלך דיון בוועדת השרים לחקיקה שהתקיים אתמול סוכם על קידום נוסח מתוקן להצעת חוק יסוד לימוד תורה.

הנוסח החדש ישקף את חשיבותם של לומדי התורה, מבלי להשוותם למשרתי צה״ל. בהודעה שנמסרה מטים הוועדה נמסר: "השינוי מגיע לאור דרישתם של סיעת הציונות הדתית וסיעת הליכוד".

בקואליציה מעריכים כי לאחר ריכוך הסעיף המדובר, גם בסיעת 'הציונות הדתית' יתמכו בהצעת החוק. הצעד נועד להרחיב את חזית התמיכה בחוק ולהפחית בביקורת הציבורית שהתעוררה סביב הסעיף השנוי במחלוקת. גורמים בליכוד מבהירים כי המטרה היא לעגן את ערכה העליון של התורה מבלי ליצור השוואה ישירה שעלולה לעורר מחלוקת.

ב'ציונות הדתית' הודיעו אתמול בהודעה רשמית: "סיעת הציונות הדתית הודיעה כי לא תאפשר לקדם חוק שישווה את מעמדם ותנאיהם של מי שנמנעים משירות צבאי למעמדם ותנאיהם של משרתים בצה״ל. הסיעה תתמוך אך ורק בחוק שמקבע את לימוד התורה כערך יסוד ללא השוואה בין תלמידי ישיבות למשרתים בצה״ל".

ההצבעה על החוק מגיעה לאחר שבוע סוער בו הסיעות החרדיות הפעילו לחץ כבד על הקואליציה לקדם את החוק. יו"ר ש"ס אריה דרעי הציב לקואליציה אולטימטום: אם חוק יסוד לימוד תורה לא יעבור - אף חוק אחר לא יקודם.

לדבריו: "דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, אנו דורשים להעלות כבר השבוע את חוק יסוד: לימוד תורה להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר, נזו תהיה הכרזה היסטורית על ערכה העליון של התורה ועל תרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולביטחונו".

דרעי פנה גם למפלגות הגוש האמוני בקריאה להתאחד סביב החוק: "אני קורא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה, כדי שנוכל להמשיך בקידום החוקים החשובים שעל סדר היום".

‏ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את הניסיון להעביר את החוק ואמר: ‏״אחרי שעם ישראל בלם את חוק ההשתמטות המקורי, הקואליציה מנסה להעביר חוק השתמטות על סטרואידים, תחת השם הציני והשקרי ״חוק לימוד התורה״. ‏זהו חוק שקובע שמעמד המשתמט זהה למעמד של חייל.

‏"זה חילול התורה וחילול כבודם של חיילי צה״ל שנלחמים כעת בלבנון. ‏בממשלה החדשה נפרק את המדינה החרדית שצמחה בתוך מדינת ישראל, נכניס את אחינו החרדים לתעסוקה ולשירות בצה"ל, וכך נציל את המדינה".