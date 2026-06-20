תיעוד פעילות כוחות צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל קיבל הנחיה מראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ לנצור את האש בדרום לבנון, כך עולה מדיווחים שפורסמו בסוף השבוע.

ההחלטה באה על רקע חילופי אש כבדים שהתנהלו במהלך היום בין כוחות צה"ל לארגון הטרור חיזבאללה, ולאחר אסון הטנק שבו נהרגו ארבעה לוחמי צה"ל, ביניהם מפקד גדוד 52 בשריון, סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל. על פי הדיווחים, בכירים בצה"ל הביעו התנגדות להנחיה לנצור את האש, אך יחד עם זאת הכוחות שומרים על כוננות גבוהה לנוכח האיומים מאיראן וממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון. בישראל הדגישו כי הפסקת האש אינה כוללת נסיגה של כוחות צה"ל מדרום לבנון - הכוחות ממשיכים להחזיק ב"קו הצהוב" ופועלים בו. חיזבאללה טוען ל-111 הרוגים בתקיפות הישראליות מקרון טוען: זו הסיבה שטראמפ שינה את יחסו לנתניהו יוסי נכטיגל | 19.06.26 במהלך היום התנהלו חילופי אש כבדים בין צה"ל לחיזבאללה. ארגון הטרור טען כי 111 מחבליו נהרגו בתקיפות הישראליות בלבנון בסוף השבוע, זאת לאחר אסון הטנק שבו נפלו ארבעה לוחמי צה"ל. על פי גורמים בישראל, התנאים להפסקת האש כוללים הישארות של כוחות צה"ל בדרום לבנון עם חופש פעולה מלא לפעול נגד איומים מתהווים. גורם ישראלי בכיר הבהיר כי "אין חידוש. הפסקת האש מאפשרת לצה"ל להמשיך בהשמדת תשתיות ולפעול נגד איומים מתהווים". העיקרון שנקבע הוא פשוט: אם חיזבאללה לא יתקוף - צה"ל לא יתקוף, ואם חיזבאללה יתקוף - צה"ל יגיב. ההסכמה אינה משנה את חופש הפעולה של צה"ל במרחב הביטחוני בדרום לבנון.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

צה"ל שולט על רכס עלי טאהר הסמוך לא-נבטיה

בתוך כך, כוחות צה"ל שולטים מבצעית על מתחם רכס עלי טאהר הסמוך לעיר א-נבטיה שנחשבת למעוז של ארגון הטרור חיזבאללה. לדברי גורם בכיר בצה"ל, הכוחות מחזיקים כיום בשליטה מבצעית על המרחב, ובמתחם עצמו לכודים עשרות מחבלי חיזבאללה ללא יכולת לצאת ממנו.

ארצות הברית העבירה מסר דיפלומטי לאיראן, לפיו ישראל לא מתכננת להסלים את פעילותה הצבאית בלבנון - למרות נפילתם של ארבעה לוחמי צה"ל בקרב בדרום לבנון. על פי מקור המעורב בתיווך הדיפלומטי, ארה"ב הבהירה לאיראנים כי "חיזבאללה הפר את הפסקת האש, אבל ישראל מוכנה לעבור על כך - וזה עבר לאיראנים". המקור הוסיף כי "עכשיו חיזבאללה צריך לעצור".

ראש הממשלה נתניהו הבהיר כי "ההנחיה שלי ברורה: ישראל לא תסבול התקפות על חיילינו או על שטחנו, והיא תגבה מחיר כבד מאוד מחיזבאללה על התקפות אלה". ראש הממשלה הוסיף כי "ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש". על פי הדיווחים, נתניהו אינו מתכנן כרגע תגובה נוספת כנגד חיזבאללה, וצה"ל לא שינה את הנחיות פיקוד העורף לאזרחים בצפון.