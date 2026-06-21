סגן נשיא ארה"ב יגיע לשיחות עם איראן בשווייץ

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס המריא הלילה (בין שבת לראשון) לשווייץ, שם ישתתף בשיחות עם נציגים איראניים בנושא תוכנית הגרעין והמצב בלבנון. "אני אהיה שם יומיים", מסר ואנס לפני ההמראה. "מקווה שנראה התקדמות בתיק הגרעין ובסוגיית הפסקת האש בלבנון - שני הדברים שאנחנו צריכים להתמקד בהם".

על פי הנמסר, שר החוץ האיראני ויו"ר הפרלמנט האיראני קאליבף כבר הגיעו לשווייץ וישתתפו בשיחות. דובר משרד החוץ האיראני, איסמעאיל בקאאי, הבהיר הלילה כי איראן מצפה מארצות הברית לפעול לעצירת התקיפות הישראליות בלבנון. "איראן רואה זאת כחלק מההבנות הקיימות", ציין. "אי יישום התחייבויות יסכן את ההבנה".

ישראל: "נישאר ברצועת הביטחון ככל שיידרש"

בישראל, גורם מדיני בכיר עדכן אמש סמוך לצאת השבת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר והבהיר: "ישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שיידרש להגנה על גבולה הצפוני". על פי העדכון, נתניהו הנחה את צה"ל להגיב בעוצמה על כל התקפה של חיזבאללה ולפעול להסיר איומים נגד כוחותינו.

"בתגובה להתקפות חיזבאללה ביומיים האחרונים, צה"ל תקף 300 מטרות טרור וחיסל כ-100 מחבלים", נמסר מהגורם הבכיר. "במידה וחיזבאללה יחזור לתקוף אותנו - נכה בו שוב בעוצמה".

כזכור, בצה"ל הביעו התנגדות להנחיה לנצור את האש בדרום לבנון, כאשר לוחמים בשטח מסרו כי "קשרו לנו את הידיים" בעוד הכוחות נמצאים ממש ליד מפקדה חשובה של חיזבאללה באזור הליטני.