לילה עשירי של תקיפות נרחבות באיראן שהגיבה בירי על ספינות | צפו בתיעוד

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר (שלישי) על השלמת גל התקיפות באיראן, זה הלילה העשירי ברציפות שבו תוקפים כוחות אמריקניים יעדים איראניים במסגרת מבצע רחב היקף. ההודעה מסמנת שלב משמעותי בהסלמה האמריקנית נגד הרפובליקה האיסלאמית, שהחלה לפני כעשרה ימים.

על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז, כוחות אמריקניים תקפו במהלך הלילות האחרונים מרכזי פיקוד צבאיים איראניים, יכולות ימיות, אתרי שיגור טילים וכטב"מים וכן מערכות הגנה אווירית. המטרה המוצהרת של התקיפות, כפי שצוין בהודעה: "לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף כלי שיט מסחריים הזורמים דרך מצר הורמוז".

בפיקוד המרכז הדגישו את החשיבות האסטרטגית של מצר הורמוז לסחר העולמי. "מעברי כלי שיט מסחריים דרך המסדרון הימי הבינלאומי החיוני נמשכים", נכתב בהודעה. "מתחילת מאי, כוחות CENTCOM סייעו לאפשר את מעברם של כ-900 כלי שיט מסחריים ו-450 מיליון חביות נפט גולמי".

בתוך כך, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי שתי מכליות נפט נפגעו ועלו באש לאחר פיצוצים בעת שניסו לחצות את הנתיב הדרומי של מצר הורמוז. באיראן טענו כי כלי השיט פתחו בשיט בנתיב לא מאושר ומסוכן בעקבות "הנחיות מטעות" מצד צבא ארצות הברית.