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לילה עשירי של תקיפות נרחבות באיראן שהגיבה בירי על ספינות | צפו בתיעוד

פיקוד המרכז האמריקני מדווח על השלמת גל התקיפות הלילה העשירי ברציפות • יכולות צבאיות איראניות נפגעו קשות | איראן טוענת: שתי מכליות נפט עלו באש (בעולם)

התקיפות באיראן, הלילה
התקיפות באיראן, הלילה| צילום: צילום: צבא ארה"ב

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר (שלישי) על השלמת גל התקיפות ב, זה הלילה העשירי ברציפות שבו תוקפים כוחות אמריקניים יעדים איראניים במסגרת מבצע רחב היקף. ההודעה מסמנת שלב משמעותי בהסלמה האמריקנית נגד הרפובליקה האיסלאמית, שהחלה לפני כעשרה ימים.

על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז, כוחות אמריקניים תקפו במהלך הלילות האחרונים מרכזי פיקוד צבאיים איראניים, יכולות ימיות, אתרי שיגור טילים וכטב"מים וכן מערכות הגנה אווירית. המטרה המוצהרת של התקיפות, כפי שצוין בהודעה: "לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף כלי שיט מסחריים הזורמים דרך ".

בפיקוד המרכז הדגישו את החשיבות האסטרטגית של מצר הורמוז לסחר העולמי. "מעברי כלי שיט מסחריים דרך המסדרון הימי הבינלאומי החיוני נמשכים", נכתב בהודעה. "מתחילת מאי, כוחות CENTCOM סייעו לאפשר את מעברם של כ-900 כלי שיט מסחריים ו-450 מיליון חביות נפט גולמי".

בתוך כך, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי שתי מכליות נפט נפגעו ועלו באש לאחר פיצוצים בעת שניסו לחצות את הנתיב הדרומי של מצר הורמוז. באיראן טענו כי כלי השיט פתחו בשיט בנתיב לא מאושר ומסוכן בעקבות "הנחיות מטעות" מצד צבא ארצות הברית.

תקיפות באיראן, אילסוטרציה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בהודעת צבא איראן נאמר: "אנו קוראים שוב לחברות הספנות שלא לסמוך על מידע כוזב של צבא ארה"ב, ולהימנע ממעבר בנתיבים מסוכנים ומזוהמים". הטענות האיראניות משקפות את הניסיון להציג את ארצות הברית כאחראית לנזקים שנגרמו לכלי השיט.

ההסלמה האמריקנית נגד איראן מגיעה על רקע אזהרתו החריפה של הנשיא טראמפ, שהבהיר כי בכל פעם שאיראן תהרוג חייל אמריקני, היא תשלם על כך פי כמה וכמה. האזהרה הגיעה לאחר שנהרגו שני חיילים אמריקניים במתקפת טילים איראנית על בסיס בירדן.

במקביל, המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למתקן תת-קרקעי עמוק ב"הר המכוש", מה שמעלה חשש כבד מכך שטהרן ממשיכה לקדם את פרויקט הגרעין שלה בחשאי, למרות התקיפות שספגה.

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