סקר חדש: נפתלי בנט מתרסק ומתקרב לאחוז החסימה עם שבעה מנדטים בלבד

סקר מנדטים חדש של מכון הסקרים 'NEXT DATA' שפורסם אמש (ראשון) בערוץ 14 מציג תמונה מעניינת במפה הפוליטית: מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר עם 32 מנדטים, בעוד מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להתחזק ומקבלת 23 מנדטים.

על פי הסקר, גוש הימין שומר על רוב של 62 מנדטים, גוש האופוזיציה הציוני זוכה ל-48 מנדטים, והמפלגות הערביות מקבלות עשרה מנדטים במצטבר. התוצאות משקפות יציבות יחסית בגוש הימין, תוך התחזקות של איזנקוט והתרסקות דרמטית של מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט.

איזנקוט מתחזק, בנט מתרסק

הנתון המרכזי בסקר הוא ההתחזקות המתמשכת של מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט, שזוכה ל-23 מנדטים ומבססת את מעמדה כמפלגה השנייה בגודלה. בניגוד מוחלט, מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ממשיכה במגמת הצניחה ומתקרבת לאחוז החסימה עם שבעה מנדטים בלבד. מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מתחזקת וזוכה ל-12 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות, ש"ס בראשות אריה דרעי שומרת על כוחה לעומת הסקר הקודם ומקבלת עשרה מנדטים. יהדות התורה מקבלת שבעה מנדטים, מה שמהווה ירידה קלה לעומת סקרים קודמים שבהם זכתה לשמונה מנדטים.

מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' זוכה לחמישה מנדטים, בעוד עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר עומדת על שמונה מנדטים. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלת שישה מנדטים.

במגזר הערבי, רע"ם בראשות מנסור עבאס והרשימה המשותפת מקבלות חמישה מנדטים כל אחת, סך הכל עשרה מנדטים למגזר הערבי.