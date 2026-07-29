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טרגדיה בחדרה: הולך רגל נהרג מפגיעת רכב בצומת הרב עובדיה יוסף

גבר בן 45 נפגע באורח קטלני מרכב בצומת הרב עובדיה יוסף • צוותי החירום נאלצו לקבוע את מותו בזירה | הקטל בכבישים נמשך (בארץ)

זירת התאונה, הלילה (צילום: דוברות זק"א)

אסון נוסף על כבישי ישראל: גבר בן 45 נהרג הלילה (בין שלישי לרביעי) ב קטלנית בצומת הרב עובדיה יוסף בחדרה. הולך הרגל נפגע מרכב חולף וסבל מחבלות קשות ביותר, ו שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל בשעה 01:19 וכוחות גדולים של הצלה מיהרו לזירה. במקום נחשפה תמונה קשה של הולך רגל שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה ועם חבלות רב מערכתיות.

פראמדיק במד"א אלכסנדר גולדנברג וחובש בכיר במד"א אלימלך מיכאלוביץ תיארו את הזירה הקשה: "מדובר בזירה קשה מאוד. כשהגענו למקום הגבר שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה ועם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אך הפציעה שלו הייתה קשה מאוד ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

מתנדבי זק"א מחוז צפון הוזעקו לזירה ופעלו במשך מספר שעות באיסוף הממצאים ובשמירה על כבוד המת. דוד בירנבוים, ראש צוות זק"א במחוז צפון, שטיפל בזירה, מסר: "כשהגענו למקום נחשפנו לזירה קשה מאוד. הולך הרגל סבל מפגיעות קשות לאחר שנפגע מרכב חולף, פראמדיקים של מד"א נאלצו לאשר את מותו בזירה".

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