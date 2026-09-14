משרד הבריאות פנה היום (יום שני) בקריאה לציבור להקדים ולהתחסן נגד שפעת לקראת עונת החורף הקרובה, ולא להמתין לעלייה בתחלואה. הקריאה מופנית במיוחד לאוכלוסיות בסיכון. החיסונים זמינים כבר עתה בקופות החולים בכל רחבי הארץ.

המשרד מדגיש את החשיבות של התחסנות מוקדמת כאמצעי למניעת תחלואה קשה וסיבוכים. במקביל, הועברו לבתי החולים ולקופות החולים הנחיות בחוזר מיוחד להיערכות לחורף, שנשלח להערות הציבור עד לשבוע הבא.

ההנחיות מתמקדות בהיערכות לעלייה הצפויה במחלות נשימתיות, בדגש על שפעת, קורונה ונגיף ה-RSV.

בתי החולים ברחבי הארץ נדרשים להיערך לעומסים באמצעות תגבור כוח אדם מקצועי, הפרדה של מטופלים עם תסמינים נשימתיים ושימוש באמצעי מיגון בהתאם לצורך. קופות החולים הונחו להרחיב את פריסת אתרי החיסון, לקדם הסברה למבוטחים ולהיערך להרחבת שעות הפעילות ולשימוש בשירותי רפואה מרחוק בהתאם לצורך, במטרה לחזק את המענה בקהילה.

בשבוע שעבר החל מבצע להפצת חיסוני שפעת לכ-400 נקודות ברחבי הארץ, ביניהן מוסדות גריאטריים, דיור מוגן ומסגרות של מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה. המטרה היא להנגיש את החיסונים לאוכלוסיות בסיכון. במוסדות הגריאטריים מופצת גם התרופה טמיפלו.

ההנחיות כוללות גם התייחסות לחיסונים נגד קורונה ופנאומוקוק בהתאם להתוויות הרפואיות, להשלמת חיסוני השגרה לילדים ולהתחסנות עובדי מערכת הבריאות נגד שפעת.

ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, ד"ר הגר מזרחי, מסרה: "החורף מביא עמו מדי שנה עלייה בתחלואה הנשימתית ובעומסים על מערכת הבריאות, ולכן חשוב להיערך מוקדם. לצד היערכות בתי החולים וקופות החולים, אנו קוראים לציבור, ובפרט לאוכלוסיות בסיכון, להקדים ולהתחסן נגד שפעת. החיסון מפחית באופן משמעותי את הסיכון לתחלואה קשה ולסיבוכים".