תביעת נזיקין בסכום חסר תקדים של 5.7 מיליון שקלים הוגשה השבוע לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד הרבנות הראשית לישראל. חברת 'לויתן סחר ומוצרים חקלאיים', אחת החברות המובילות בשיווק בשר כשר בארץ, תובעת פיצוי בגין נזקים שנגרמו לה לטענתה בעקבות ביטול תעודות כשרות למאות טונות בשר בקר שיובאו מארגנטינה.

לפי כתב התביעה שהוגש באמצעות עו"ד אסף בנמלך, הביטול נבע מכשל מנהלי בלבד ולא מפגם הלכתי בשחיטה, אך הוביל את החברה להפסדים כבדים שכללו אובדן הקרן שהושקעה ברכישת הבשר והפסד רווחים מתוכננים מהמכירה בתקופת החגים.

מאישור רשמי לפסילה פתאומית

בשנת 2022 רכשה חברת 'לויתן סחר' כ-630 טונות בשר בקר כשר מחברת 'נחום יבוא ושיווק בשר', בבעלות נחום שוורצמן. הבשר יועד לשיווק לקראת תקופת שיא הביקוש בחגי תשרי, ונשחט בדרום אמריקה על ידי צוות שוחטים ובודקים מוסמכים.

המשלוח הגיע לארץ לאחר שקיבל תעודות הכשר חתומות כדין על ידי מנהל מחלקת שחיטת חו"ל ברבנות, הרב אברהם בוחבוט. הבשר עבר את כל בדיקות המכס והשירותים הווטרינריים ואוחסן במחסני החברה.

אולם באמצע חודש יולי 2022, פרסמה מחלקת ההונאה בכשרות של הרבנות 'עדכון כשרות מיוחד' והודיעה על ביטול שורת תעודות הכשר שניתנו ליבואן. ההנחיה כללה איסור גורף על שימוש בתוצרת והוראה להחזירה לספק, ונגעה לכ-275 טונות מהבשר שרכשה לויתן. מכיוון ש-77 טונות כבר נמכרו קודם לכן, נותרה החברה עם 198 טונות של בשר במחסניה שתעודות הכשרות שלו בוטלו בן רגע.

חריגה מנהלית או פגם הלכתי?

בבירור שערכה החברה התברר כי הנימוק לפסילה לא היה פגם הלכתי בשחיטה, אלא הפרת נהלים מנהלית: ראש צוות השחיטה המאושר עזב את המפעל בארגנטינה בחודש פברואר, ובמקומו נכנס לתפקיד 'בודק חוץ' שלא אושר מראש על ידי הרבנות.

בתביעה טוענת לויתן כי לא נפלה כל תקלה הלכתית בתהליך – הבשר לא הוטרף, לא היו פגמים בבהמות, ולא אירעה שום תקלה טכנית בשחיטה עצמה. החברה צירפה מכתבים מרבנים שהיו נוכחים בשחיטה והעידו על תקינותה, ואף הציגה חוות דעת הלכתית של מנהל מחלקת שחיטת חו"ל לשעבר ברבנות.

לפי חוות הדעת, בהיעדר ראיה לפסול הלכתי, הבשר נחשב כשר על פי ההלכה וניתן היה לאשר את שיווקו ברמת כשרות בסיסית – כפי שנעשה במקרים דומים בעבר. לויתן אף הגישה בעבר עתירה לבג"ץ בנושא, אך זו נמחקה בהמלצת השופטים בשל אי-התערבות בית המשפט העליון בסמכותה ההלכתית הבלעדית של הרבנות.

טענת הרשלנות והנזק הכלכלי

כעת, במסגרת התביעה האזרחית, מאשימה לויתן את הרבנות ברשלנות ישירה. לטענתה, ראש צוות השוחטים דיווח לרבנות בזמן אמת על עזיבתו עוד בחודש פברואר. הצלבה פשוטה בין הדיווח לבין תאריכי השחיטה הייתה מגלה לרבנות בזמן אמת שהשחיטה מבוצעת ללא הצוות המאושר, ובכך הייתה נמנעת הנפקת תעודות ההכשר המטעות מלכתחילה.

לאחר שדרישותיה לפתרון פשרני נדחו, נאלצה לויתן למכור את 198 טונות הבשר במחירי הפסד עמוקים ללקוחות ברשות הפלסטינית ולגורמים נוספים שלא דרשו תעודת כשרות. כעת תובעת החברה 5.7 מיליון שקלים כדי לכסות את הנזקים שנגרמו לה: אובדן הקרן שהושקעה ברכישת הבשר, והפסד הרווחים המתוכננים מהמכירה שהייתה מיועדת לתקופת החגים, בה מחירי השוק גבוהים במיוחד.

טרם הוגש כתב הגנה מטעם הרבנות הראשית לישראל.