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"מבחן למשוואת הדאחיה"

חיזבאללה שיגר כטב"מים לשטח ישראל, סמוטריץ' ובן גביר קוראים לתקוף בדאחיה

ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הבוקר כטב"מים לשטח ישראל, זוהו שתי נפילות סמוך לגבול עם לבנון, בחסדי שמים אין נפגעים | השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר קוראים לתקוף בתגובה בדאחיה (מדיני)

אילוסטרציה יירוט (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

ארגון הטרור שיגר הבוקר (ראשון) כלי טייס בלתי מיואשים לעבר שטח מדינת ישראל, הכטב"מים נפלו במרחב צבאי בשטח הארץ אך לא ביישוב אזרחי.

מדובר צה"ל נמסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר".

בתגובה, קרא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, לתקוף במעוז חיזבאללה שבדאחיה.

‏לדברי סמוטריץ': "הירי לעבר ישובי הצפון הוא מבחן למשוואת הדאחיה שראש הממשלה הכריז עליה.

"אני קורא לו לממש אותה בנחישות ובתקיפות ולהוריד עוד היום בניינים בדאחיה. אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות, הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון ואנחנו חייבים לקיים!", הוסיף סמוטריץ'.

השר לביטחון לאומי, , אמר: "אדרוש ואבהיר שוב את עמדתי היום בדיון עם ראש הממשלה: על כל רחפן - טיל. על כל הפרה - אש. על כל כטב”ם - הדאחייה צריכה לרעוד. על כל שערה מראשו של חייל צה”ל - אלף מחבלי חיזבאללה. מול הטרור לא מכילים, מכריעים!".

יצוין כי לפנות בוקר הופעלו אזעקות בקו העימות ומדובר צה"ל נמסר: "והתה מטרה אווירית חשודה שנפלה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. האירוע הסתיים, אין נפגעים".

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