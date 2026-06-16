"מביך מול טראמפ": הנזיפה החריפה של נתניהו בקבינט המצומצם

ראש הממשלה בנימין נתניהו הטיח ביקורת ברמטכ"ל אייל זמיר, במהלך ישיבה של הקבינט המצומצם, בעקבות מכתבו של מפקד חיל האוויר עומר טישלר - וברקע ההסכם מול איראן מצד ארצות הברית.

לפי הדיווח של ירון אברהם הערב (שלישי), במהדורה המרכזית של ערוץ 12, נתניהו לא הסתיר את כעסו על עצם הוצאת המכתב ועל תוכנו, נזף ברמטכ"ל בצורה ישירה וטען כי מדובר בצעד חסר אחריות שפוגע באינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל בעת הנוכחית.

"המכתב שלו היה טעות, שגיאה לאומית, הוא פגע באחידות של ישראל וזה מביך מול טראמפ", אמר נתניהו לפי הדיווח.

במכתב, כזכור, חשף טישלר כי תקיפה נרחבת של צה"ל בעומק איראן, שתוכננה בשבוע שעבר בתגובה למתקפת הטילים והייתה מוכנה להפעלה מיידית, בוטלה שעה לפני ההמראה בעקבות התערבותו של הנשיא דונלד טראמפ.

לפי הדיווח היום, טישלר רצה "להרים" לטייסים, אבל זה הזכיר לכולם את ההתקפלות המדינית ועורר את חמתו של נתניהו. בדובר צה"ל סרבו להתייחס לדברים שנאמרים בדיונים סגורים.

במכתב שנשלח למשרתים בחיל האוויר, פירט טישלר את הרגעים הדרמטיים שקדמו לביטול המבצע. "כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב", כתב מפקד חיל האוויר. "שעות ספורות מפקודה להמראה, מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס".

כזכור, נשיא ארה"ב דרש מראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל את התקיפה המתוכננת. המהלך מגיע על רקע המשא ומתן המתנהל בין וושינגטון לטהראן, כאשר ארצות הברית מבקשת למנוע הסלמה נוספת באזור.