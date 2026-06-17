מליאת הכנסת אישרה: חה"כ גוטליב תקבל חסינות מהעמדה לדין פלילי

מליאת הכנסת אישרה כעת (רביעי) את בקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) מהעמדה לדין פלילי, בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בגין חשיפת זהותו של איש שירות הביטחון הכללי. ההחלטה מגיעה לאחר שוועדת הכנסת אישרה את הבקשה ביום שלישי בהצבעה של 11 תומכים מול 3 מתנגדים.

61 חברי כנסת הצביעו בעד הענקת החסינות ו-48 חברי כנסת הביעו התנגדות להענקת החסינות לגוטליב.

כזכור, נגד גוטליב הוגש כתב אישום בגין גילוי ופרסום מידע חסוי לפי חוק השב"כ, עבירה שעונשה המרבי שלוש שנות מאסר. לפי כתב האישום, גוטליב פרסמה ברשת X את זהותו ופרטיו של איש שב"כ, בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר, בין היתר באמצעות שיתוף פרסום מאתר "עדנה קרנבל". הפרסום זכה לתפוצה רחבה של מעל 400 אלף צפיות.

מקלב תוקף את היועמ"שית: "מכרה את מעמדה לרוע"

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במהלך הדיון הסוער במליאה, ניצל יו"ר סיעת יהדות התורה חה"כ אורי מקלב את ההזדמנות לתקוף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. מקלב, שהודיע כי יתנגד להסרת החסינות "במצפון שקט", טען כי ההליך נגד גוטליב חשף את התנהלותה האמיתית של היועצת המשפטית.

"היא מכרה וניצלה ומנצלת את מעמדה לרוע ולרשעות", אמר מקלב במליאה, "זה מה שהיא עושה בתפקיד שלה, והיא פוגעת בתפקיד ובמעמד של יועץ משפטי". בדבריו השווה מקלב את המהלך למשפט קסטנר ההיסטורי, שבו לדבריו "מי שהאשימה נהפכה לנאשמת, ומי שהואשם הפך למאשים".

יו"ר יהדות התורה הוסיף ביקורת חריפה על סדרי העדיפויות של היועצת המשפטית. "בזמן שהיא מקדמת הליכים נגד נבחרי ציבור, נושאים חמורים אחרים מונחים על שולחנה במשך חודשים ללא טיפול", טען מקלב. לטענתו, גם במקרה הנוכחי, ההליך שנועד לפגוע בחסינותה של גוטליב הפך לכתב אישום ציבורי נגד היועצת המשפטית עצמה.

גוטליב: "חשפתי מרד והפיכה על ראש רה"מ"

בדיון בוועדת הכנסת, טענה גוטליב כי "אם איסמן היה יכול לייחס לי עבירת ביטחון הוא היה עושה את זה, אבל הוא לא יכול. אני חשפתי את בן זוגה של ברסלר כאיש שב"כ במטרה אחת: להבהיר לכם שעשו מרד והפיכה על הראש של רה"מ".

בהצבעה בוועדה תמכו 11 חברי כנסת במתן חסינות לגוטליב: אופיר כץ, ניסים ואטורי, עמית הלוי, משה סעדה, אביחי בוארון, שמחה רוטמן, אוריאל בוסו, יוסף טייב, יצחק גולדקנופף, מישל בוסקילה ולימור סון הר-מלך. מנגד, שלושה חברי כנסת התנגדו לבקשה: עודד פורר, נאור שירי ומירב בן ארי.

המשמעות המשפטית

עם אישור המליאה, ההליך הפלילי נגד גוטליב יעוכב עד תום כהונת הכנסת הנוכחית. החסינות הפרלמנטרית מונעת מהמדינה להמשיך בהליכים המשפטיים נגד חברת הכנסת כל עוד היא מכהנת בתפקידה. יצוין כי היועצת המשפטית לממשלה התנגדה בתוקף למתן החסינות, וטענה במכתב לחברי הוועדה כי "יש כאן הפרת חוק ברגל גסה".