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"עומד איתן"

ברקע הלחץ מכיוון טראמפ והשיחות מול איראן: נתניהו בהצהרה קצרה | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום הצהרה קצרה של שלושים שניות ובה התייחס לנוכחות צה"ל בלבנון - ברקע דיווחים על הגבלות כלפי לוחמים. לדבריו, אין כל מגבלות ויש "חופש פעולה מלא" | הדברים המלאים. צפו (בארץ)

(צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ)

בעקבות דיווחים על צורת התנהלות צה"ל בלבנון, ברקע הלחץ מכיוון ארצות הברית, שנושאת ונותנת מול , ראש הממשלה פרסם היום (שני), בשעת צהרים, הצהרה קצרה שבה התייחס לנושא.

בסרטון קצר, שלושים שניות בלבד, טען נתניהו כי לצה"ל אין כל מגבלה בנוכחות בלבנון וכי לחיילים יש חופש פעולה מלא. עוד הבהיר כי יעמוד איתן על כך שצה"ל יישאר בדרום לבנון כל עוד יש צורך בכך.

״ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה״ל היא ברורה והיא לא השתנתה", אמר נתניהו: "ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה״ל שום הגבלה בעניין זה".

הוא הוסיף: "אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם. אני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה״.

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