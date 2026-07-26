בבלי
מרוץ נגד הזמן | תיעוד

חשש לטביעה באשקלון: מאמצי חיפוש נרחבים אחר הגבר שנעלם בים

גבר כבן 39 נכנס לים בחוף חופית במוצאי שבת ונעלם • צוותי זק"א וצוללנים סורקים במים ובחוף | החיפושים נמשכים בכוחות מתוגברים (בארץ)

החיפושים בחוף הים, הלילה (צילום: דוברות זק"א)

מאמצי חיפוש נרחבים נמשכו הלילה (בין שבת לראשון) באזור חוף חופית באשקלון, לאחר שגבר כבן 39 נעלם בים במהלך שעות אחר הצהריים. הגבר נכנס למים כשהוא לבוש בבגד ים, ומאז נעלמו עקבותיו.

הדיווח על היעלמות הגבר התקבל במוקד זק"א במוצאי השבת, ומיד הוזנקו למקום מתנדבי היחידות המיוחדות של זק"א לסייע לכוחות הביטחון במאמצי האיתור. כוחות החירום פועלים בשטח בחשש כבד לטביעה.

בעקבות הערכת מצב משותפת שנערכה עם משטרת ישראל, בהשתתפות מפקד זק"א אשקלון הרב מאיר בוסקילה ומפקד היחידות המיוחדות של זק"א חיים אוטמזגין, הוחלט על ביצוע סריקות מקיפות לאורך קו החוף במהלך שעות הלילה.

במקביל לסריקות הרגליות, צוותי יחידת הצוללים של זק"א מבצעים סריקות במים הרדודים ובסלעים שבתוך המים. כוחות זק"א ערוכים בכוחות מתוגברים ובמלוא הציוד המבצעי, לרבות ציוד צלילה, בלוני חמצן ואמצעים ייעודיים נוספים.

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות של זק"א, אמר: "אנו פועלים בתיאום מלא עם משטרת ישראל וכלל כוחות הביטחון. במהלך הלילה בוצעו סריקות רגליות לאורך קו החוף, ועם אור ראשון נקיים הערכת מצב נוספת, שבסיומה יתקבלו ההחלטות המבצעיות להמשך החיפושים, בהתאם לתנאי השטח ולהערכת כלל הגורמים".

החיפושים בחוף הים, הלילה (צילום: דוברות זק"א)
החיפושים בחוף הים, הלילה (צילום: דוברות זק"א)
החיפושים בחוף הים, הלילה (צילום: דוברות זק"א)
החיפושים בחוף הים, הלילה (צילום: דוברות זק"א)
החיפושים בחוף הים, הלילה (צילום: דוברות זק"א)
נעדראשקלוןזק"אטביעהחיפושים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר