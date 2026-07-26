חשש לטביעה באשקלון: מאמצי חיפוש נרחבים אחר הגבר שנעלם בים

מאמצי חיפוש נרחבים נמשכו הלילה (בין שבת לראשון) באזור חוף חופית באשקלון, לאחר שגבר כבן 39 נעלם בים במהלך שעות אחר הצהריים. הגבר נכנס למים כשהוא לבוש בבגד ים, ומאז נעלמו עקבותיו.

הדיווח על היעלמות הגבר התקבל במוקד זק"א במוצאי השבת, ומיד הוזנקו למקום מתנדבי היחידות המיוחדות של זק"א לסייע לכוחות הביטחון במאמצי האיתור. כוחות החירום פועלים בשטח בחשש כבד לטביעה.

בעקבות הערכת מצב משותפת שנערכה עם משטרת ישראל, בהשתתפות מפקד זק"א אשקלון הרב מאיר בוסקילה ומפקד היחידות המיוחדות של זק"א חיים אוטמזגין, הוחלט על ביצוע סריקות מקיפות לאורך קו החוף במהלך שעות הלילה.

במקביל לסריקות הרגליות, צוותי יחידת הצוללים של זק"א מבצעים סריקות במים הרדודים ובסלעים שבתוך המים. כוחות זק"א ערוכים בכוחות מתוגברים ובמלוא הציוד המבצעי, לרבות ציוד צלילה, בלוני חמצן ואמצעים ייעודיים נוספים.

פרטים חדשים על היעלמות הילד בן ה-4: האב מסר שנעלם בדיונות בין המצוק לחוף חזקי שטרן | 23.07.26

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות של זק"א, אמר: "אנו פועלים בתיאום מלא עם משטרת ישראל וכלל כוחות הביטחון. במהלך הלילה בוצעו סריקות רגליות לאורך קו החוף, ועם אור ראשון נקיים הערכת מצב נוספת, שבסיומה יתקבלו ההחלטות המבצעיות להמשך החיפושים, בהתאם לתנאי השטח ולהערכת כלל הגורמים".