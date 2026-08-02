לאחר שבארצות הברית פורסמו אתמול (במוצאי שבת קודש) דיווחים על מתקפת סייבר איראנית שגרמה לנזקים במערכות המים בשבע מדינות, פרסם הבוקר (ראשון) מערך הסייבר הלאומי בישראל הודעה רשמית ובה אישור כי גם מדינת ישראל נתונה למתקפות סייבר על מערכות המים שלה, וזאת בתדירות יומיומית.

בהודעת המערך צוין כי "המערך נמצא בקשר רציף עם שותפיו בארה"ב לשיתוף פעולה במערכה להגנה הלאומית בסייבר, כמו גם באירוע הסייבר על תשתיות המים בארה"ב".

על פי דברי המערך, "ישראל חווה מתקפות סייבר בכלל המגזרים בתדירות יום-יומית וחוותה ניסיונות רבים למתקפות סייבר איראניות כנגד מגזר המים בישראל לאורך השנים האחרונות. המערך, יחד עם שותפיו, הצליח למנוע מהאויבים פגיעה משמעותית במרחב הסייבר".

נציגי מערך הסייבר הוסיפו והבהירו: "אנו ממשיכים לפעול עם כלל הגופים במגזר המים כדי לוודא את יישום אמצעי ההגנה, לבחון את ההיערכות לאור המידע החדש ולחזק את החוסן של המגזר. גם באירוע זה, כמו בכל אירוע משמעותי בעולם, אנו רואים חשיבות בלמידה מהירה, בשיתוף מידע ובהטמעת לקחים כדי להקדים את האיום".

בארצות הברית דווח אתמול כי לפחות שבע מדינות היו יעד למתקפת סייבר שלפי החשד מקורה באיראן. על פי הדיווחים, לא נרשמו סימנים לכך שאספקת המים הופרעה או שאיכות המים נפגעה, אולם גורמים רשמיים במדינות השונות נערכים לבעיות אפשריות במערכות המחשב המשמשות לניטור ולהתאמת איכות המים, לרבות רמות הטיפול הכימי ולחץ המים.

בדיווחים צוין כי המדינות הנוגעות בדבר ממהרות לחזק את ההגנה על אספקת המים שלהן מפני המתקפות החשודות. יחד עם זאת, עדיין לא נקבע באופן חד-משמעי כי איראן אכן אחראית למתקפה, והחקירה נמצאת בשלביה הראשוניים.