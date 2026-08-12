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בשעות הבוקר המוקדמות של היום (יום רביעי) חולצו זוג הורים יחד עם תינוקם מדירתם ברחוב הרב קוק בעיר הרצליה, לאחר שפרצה שריפה בביתם. שלושת בני המשפחה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, כאשר מצבם הוגדר כקל. לוחמי האש מתחנת הרצליה הגיעו למקום ופעלו לכיבוי השריפה ולחילוץ בני המשפחה מהדירה. חוקרי דלקות שבדקו את הזירה קבעו כי מקור האש היה מחשב נייד שהיה מחובר לחשמל והונח על ספה בחדר המגורים. המחשב, שפתחי האוורור שלו נחסמו על ידי חומר הריפוד של הספה, התחמם באופן קיצוני והצית את הרהיט.

השריפה בדירה, לפנות בוקר ( צילום: כבאות והצלה )

צוותי הכיבוי והחילוץ שהוזעקו לאירוע ביצעו חיפושים מקיפים בדירה כדי לאתר את דיירי הבית, תוך התמודדות עם עשן כבד שמילא את חללי הדירה. לאחר שאותרו בני המשפחה, הם חולצו בזריזות והועברו לטיפול רפואי מיידי. "נפגעה מהאוטובוס והיא לא נשמה": אישה נהרגה בתאונה מחרידה באשקלון משה כץ | 04.08.26 חפציו אותרו: נמשכים החיפושים אחר האברך שנעלם בכנרת משה כץ | 03.08.26 בעקבות האירוע פרסמה כבאות והצלה לישראל אזהרה דחופה לציבור הרחב. "אין להניח מחשב נייד על ספות או מיטות", נמסר מהארגון. "פתחי האוורור של המחשב חסומים והדבר גורם להתחממות במגע ישיר עם בד דליק". הארגון הסביר כי מדובר בסכנה שאינה גלויה לעין ורבים אינם מודעים אליה. מחשבים ניידים תוכננו לפעול על משטחים קשים המאפשרים זרימת אוויר תקינה, ובעת הצבתם על משטחים רכים כגון ספות, שמיכות או מצעים, מערכת הקירור שלהם נחסמת והם עשויים להגיע לטמפרטורות גבוהות ומסוכנות.

השריפה בדירה, לפנות בוקר ( צילום: כבאות והצלה )

כבאות והצלה שבה והדגישה את החשיבות המכרעת של התקנת גלאי עשן בכל בית. "גלאי עשן מציל חיים", נמסר מהארגון. "התקנת גלאי עשן מאפשרת גילוי מוקדם של שריפה אשר מעניקה זמן התרעה ואפשרות לצאת מהמבנה בבטחה". הארגון קורא לכל משפחה לוודא כי מותקן גלאי עשן תקין בביתה, ולבדוק את תקינותו באופן שוטף.