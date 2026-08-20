אירוע רפואי דרמטי התרחש היום (יום חמישי) ברחוב חיל האוויר שבירושלים, כאשר נהג משאית כבן 67 איבד את הכרתו בסמוך לרכבו. מתנדבי איחוד הצלה שהוזעקו לזירה ביצעו פעולות החייאה מורכבות, ובחסדי השם הצליחו להשיב את פעימות ליבו לאחר שהעניקו לו שלושה שוקים חשמליים.

הגבר התמוטט באופן פתאומי כשעמד ליד המשאית שבה הוא עובד. עוברי דרך שהבחינו במצבו הקשה הזעיקו באופן מיידי את כוחות ההצלה, וצוותי החירום הגיעו במהירות רבה למקום.

ד"ר ישי בן ארי, רופא מתנדב באיחוד הצלה, יחד עם יוני רוזנפלד פרמדיק באיחוד הצלה והחובשים איתמר חזן ושמעון אביטבול, תיארו את האירוע: "מדובר בנהג משאית שאיבד את ההכרה בסמוך למשאית איתה הוא עובד. ביצענו בו פעולות החייאה בזירה תוך מתן 3 שוקים חשמליים מדפיברילטור-מפעם".

המתנדבים הוסיפו כי פעולות ההחייאה המתקדמות שביצעו הניבו תוצאות מוצלחות. "לאחר שלמרבה הנס שב לבו לפעום הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית חולים במצב קשה ויציב", ציינו.

מקרים אלו מדגישים את החשיבות הרבה של זמינות מהירה של צוותי חירום ושל ידע בסיסי בפעולות החייאה בקרב הציבור הרחב. שימוש במפעם חשמלי בדקות הראשונות לאחר התמוטטות עשוי להיות קריטי להצלת חיים.