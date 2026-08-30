אירוע קשה התרחש הבוקר (יום ראשון) בבני ברק, כאשר ילד כבן שמונה נפל מהקומה הרביעית של בניין מגורים ברחוב עמק יזרעאל. הילד נפצע באורח אנוש כתוצאה מהנפילה מגובה של כ-12 מטרים.

צוותי הצלה שהגיעו למקום האירוע מצאו את הילד במצב חסר הכרה, כשהוא סובל מחבלת ראש קשה. אנשי ההצלה העניקו לו טיפול רפואי דחוף במקום, ולאחר מכן פונה הילד במצב מוגדר קשה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

שלושה חובשים מאיחוד הצלה - אריאל אנגלרד, צדוק מעטון כהן ושלמה קצין - דיווחו כי "על פי המידע שנמסר לנו בזירה, הילד נפל מהקומה הרביעית בבניין מגוריו, מגובה של כ-12 מטרים, ונחבל באורח קשה בראשו. בשיתוף עם צוות אמבולנס של איחוד הצלה, הענקנו לו טיפול רפואי במקום, ולאחר מכן פונה לבית החולים כשהוא מחוסר הכרה ומצבו מוגדר קשה".

יוסף פסח, חובש בכיר במד"א, תיאר: "כשהגענו למקום, ראינו את הילד שוכב על הרצפה במצב של חוסר הכרה, עם חבלה קשה בראשו, לאחר שנפל מגובה רב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

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הציבור מתבקש להתפלל עבור הילד ניתאי בן דבורה לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.