השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אישר את העיר בית שמש כ"יישוב זכאי" במסגרת הרחבת מדיניות רישוי כלי ירייה. ההחלטה חלה על מרבית שטחי העיר, אך מותירה מחוצה לה מספר רחובות בשכונות חפציבה ורמה ב', שבהן מתגוררים אנשי נטורי קרתא.
האישור ניתן בעקבות בדיקה שערכו משטרת ישראל והאגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה. תושבי האזורים המאושרים יוכלו כעת להגיש בקשות לקבלת רישיון נשק אישי על בסיס מגורים ביישוב זכאי, ובלבד שיעמדו בכל תנאי הסף והדרישות הקבועות בחוק ובהליכי הרישוי.
רשימת הרחובות שהוחרגו מהזכאות
בשכונת חפציבה הוחרגו הרחובות הבאים: בן איש חי, יוסף קארו, רבי צדקה יהודה, החפץ חיים, בן ציון אבא שאול, חיד"א, לוי אשכול 2-8 ו-61-75.
בשכונת רמה ב' הוחרגו: רבי עקיבא, רשב"י, הלל, רבי לויטס, יהודה הנשיא, רשב"ג, רבי יהושע, מצפה הרש"פ, האדמו"ר מבעלזא, מחזיקי הדת, תכלת מרדכי, אוהל יהושע, קדושת אהרון, דובר שלום, רבי פנחס בן יאיר ושדרות הרצוג.
כל יתר השכונות והרחובות בעיר בית שמש, למעט אלו שפורטו לעיל, נכללים בהחלטת הזכאות. ההחרגה של השכונות הללו נעשתה על רקע התנגדות בולטת של תושביהן למדינת ישראל ולמוסדותיה.
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