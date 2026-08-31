( צילום: שאטרסטוק )

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אישר את העיר בית שמש כ"יישוב זכאי" במסגרת הרחבת מדיניות רישוי כלי ירייה. ההחלטה חלה על מרבית שטחי העיר, אך מותירה מחוצה לה מספר רחובות בשכונות חפציבה ורמה ב', שבהן מתגוררים אנשי נטורי קרתא.