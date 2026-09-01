תושבים רבים בשכונות שונות בירושלים עברו לילה קשה, כאשר אספקת המים הופסקה למשך שעות ארוכות. על פי הדיווחים, אזורים נרחבים בעיר נותרו ללא מים זורמים, והמשפחות נאלצו להסתדר עם מלאי מצומצם ביותר למטרות שתייה ושימושים בסיסיים.

תושב אחד תיאר את המצב הקשה שנוצר: "בסביבות שעה שש בערב המים פסקו לחלוטין. במשך כשתים עשרה שעות לא זרמו מים בבית. למזלנו שמענו מראש על האפשרות להפסקה ומילאנו שני בקבוקים - זה היה כל מה שעמד לרשותנו לשתייה, והצטמצמנו מאוד". התושב הוסיף כי המחסור השפיע על כל ההתנהלות הביתית: "לא היו מים לשירותים, לא ניתן היה להתקלח, פשוט כלום. נאלצנו להסתדר עם המעט שהיה ולהמתין בסבלנות עד שהאספקה תשוב".

תושב נוסף תיאר את הקושי הרב שחוו בני משפחתו: "תרחישים כאלה דיברו עליהם בהקשר של מלחמה עם איראן, אבל אז לפחות היה לנו מלאי של שישיית מים. בדרך כלל הפסקות מים נמשכות שעה עד שלוש שעות לכל היותר, ולכן בהתחלה לא חשבנו לרכוש מים. רק בשעות הערב הבנו שאין לנו מה לשתות, ושלא לדבר על שימוש בשירותים ובמקלחת".

המשפחה יצאה לחפש פתרון: "הלכנו למכולת ומצאנו שם שישיית סודה אחרונה - מים כמובן לא היו זמינים כלל. שיא הקושי היה בבוקר, כשקמתי משינה ובאתי ליטול ידיים, והמים לא זרמו". התושב סיפר: "אמי לא יכלה להמשיך כך ויצאה לנקודת החלוקה שהעירייה הקימה בשכונה הסמוכה, עם עגלה, דליים ובקבוקים ריקים. ממש כמו מאות שנים אחורה". לדבריו, במהלך שעות הבוקר אספקת המים בביתם חזרה לסדרה.

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התושבים מדווחים כי לא קיבלו הודעה מוקדמת על הפסקה מתוכננת או על עבודות תחזוקה באזור. "לא ראינו שום הודעה מראש, לא קיבלנו כל עדכון. בסביבות שעה שש ההפסקה החלה ונשאר רק מעט מים בצנרת", העיד אחד התושבים.

באתר תאגיד הגיחון פורסמה הודעה לפיה בשל שיבושים בפעילות מתקני ההתפלה הארציים, המשפיעים על אספקת המים בכלל הארץ, עלולים להיווצר שיבושים והפסקות באספקה גם בירושלים. התאגיד מסר כי הוא פועל מול הגורמים הרלוונטיים לצמצום השיבושים ולהשבת האספקה הסדירה.