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דרמה בשטח פתוח

שריפה בביתר עילית: מטוסי כיבוי הוזנקו למקום

כוחות כיבוי מתוגברים פועלים בשטח פתוח בעיר • הציבור מתבקש להתרחק מהאזור ולאפשר לכוחות לפעול

שריפה בביתר עילית
שריפה בביתר עילית| צילום: צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א

שריפה פרצה בשטח פתוח בביתר עילית, וכוחות כיבוי מתוגברים הוזנקו למקום. מטוסי כיבוי הופעלו במקום במטרה למנוע את התפשטות האש למוקדים אזרחיים.

גורמי כבאות והצלה מעבירים קריאה דחופה לציבור להתרחק מהאזור באופן מיידי. לפי המסר המועבר מהשטח, הגעה למוקד השריפה מסכנת חיים באופן ישיר ופוגעת בחופש הפעולה של לוחמי האש.

כוחות ההצלה ממשיכים בפעולות הכיבוי, כאשר המטרה המרכזית היא השגת שליטה מלאה על האש ומניעת התפשטותה למוקדים נוספים. לוחמי האש צפויים להישאר בשטח לאורך שעות ארוכות עד להשגת שליטה מלאה על השריפה.

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