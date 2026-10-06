מבצע השבת הישראלים מדובאי יסתיים השבוע

מבצע השבת הישראלים מדובאי באמצעות רכבת אווירית של חברות התעופה הישראליות נמשך, והוא צפוי להסתיים ביום חמישי. הטיסות הראשונות מדובאי נחתו בישראל ביום שישי שעבר, ומאז פועל משרד התחבורה, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, להשבת הישראלים ארצה במהירות ובבטחה.

עד כה שבו לישראל 7,415 נוסעים באמצעות חברת איתיחאד שיצאו מאבו דאבי, וכן באמצעות טיסות מדובאי שבוצעו על ידי חברות התעופה הישראליות.

משרד התחבורה ממשיך לפעול בתיאום הדוק עם חברות התעופה הישראליות ועם כלל הגורמים הרלוונטיים, במטרה להבטיח את המשך הפעילות ואת שובם הבטוח של הישראלים הנמצאים בדובאי. המשרד עוקב אחר צורכי הנוסעים ופועל להתאמת המענה התחבורתי בהתאם להתפתחויות ולביקושים.

כלל הגורמים המעורבים במבצע פועלים לייעול התהליך ולהבטחת רציפות הטיסות עד להשלמת מבצע ההשבה. משרד התחבורה ימשיך לפעול עד להשבת כלל הישראלים המעוניינים לשוב ארצה, תוך מתן עדיפות לבטיחות הנוסעים ולתיאום מלא בין כלל הגורמים.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב, מסרה: "מהרגע הראשון משרד התחבורה פעל יחד עם כלל הגורמים כדי לאפשר את שובם של הישראלים הביתה. אנו ממשיכים במאמץ מרוכז להשלמת מבצע ההשבה ולהבטיח כי ישראלים נוספים יוכלו לשוב ארצה בבטחה, במהירות ובאופן מסודר. המטרה שלנו היא להשלים את המשימה בהקדם, תוך מתן מענה לכלל הישראלים המבקשים לשוב לישראל".

מבצע ההשבה החל בעקבות האירוע בטיסת פליי דובאי בשבוע שעבר, כאשר טייס המשנה העומאני תקף את הקברניט ההודי בגרזן חירום וניסה להשתלט על המטוס. ארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - הסתערו לתא הטייס והשתלטו על המחבל, ובכך הצילו את חיי כל הנוסעים.