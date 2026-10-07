( צילום: דוברות איחוד הצלה )

תאונת דרכים קשה אירעה בכביש 60 סמוך ליישוב עומר שבדרום, כאשר שני רכבים פרטיים התנגשו בתאונה קטלנית. בתאונה נהרג צעיר בן 30 שנהג באחד הרכבים.

ההתנגשות הייתה קשה ביותר, והרכבים ספגו נזקי פח משמעותיים עם מעיכות חמורות של שלדת המכוניות והרס כמעט מוחלט של חלקי הרכב. כוחות הצלה רבים הוזעקו למקום מיד עם קבלת הדיווח הראשוני, ביניהם ניידות טיפול נמרץ, מתנדבי איחוד הצלה ומד"א וכוחות כיבוי והצלה שפעלו במהירות לחלץ את הלכודים מתוך הרכבים המעוכים. בהגיעם לזירה נתקלו הכוחות במראה קשה: שני הרכבים ניצבו מעוכים בשולי הכביש, מוקפים בשברי זכוכיות וחלקי פח מרוסקים. הגר"ד לנדו: "אדם מתורבת לא מדבר ככה" בבלי | 05.10.26 מענק של 500 דולר לאחר מאסרם בבלי | 05.10.26 אחד הנהגים, גבר כבן 30, היה לכוד בתוך הרכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסבל מחבלה רב-מערכתית קשה. צוותי הכיבוי וההצלה עבדו תחת לחץ זמן כדי לחלץ את גופו מבין ההריסות, והחובשים והפראמדיקים פתחו מיד בבדיקות רפואיות, אך למרבה הצער פציעותיו היו אנושות ולא נותר להם אלא לקבוע את מותו במקום.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

במקביל למאמצי החילוץ, הצוותים העניקו טיפול רפואי ראשוני לפצוע נוסף – גבר כבן 30 שהיה מעורב בתאונה. הפצוע סבל מחבלות רב-מערכתיות, ומצבו הוגדר כבינוני. לאחר מייצוב מצבו בזירה, הוא פונה באמבולנס לבית החולים סורוקה בבאר שבע להמשך טיפול.

פראמדיקית במד"א איה גאזל וחובש ביחידת האופנועים של מד"א עוז כהן סיפרו על השתלשלות האירועים: "מדובר בתאונה מזעזעת בין 2 כלי רכב שהיו עם פגיעות פח משמעותיות. אחד מהפצועים היה לכוד בתוך הרכב כשהוא ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים פצוע נוסף במצב בינוני."

יאירו וענת אבלסון, ושלום אוסטינסקי, חובשי איחוד הצלה, מסרו מהזירה: "מדובר בזירת תאונה קשה עם מעורבות שני כלי רכב - למרבה הצער נקבע מותו של אחד הנהגים בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל. כמו כן הענקנו סיוע רפואי בזירה לגבר נוסף כבן 30 שמצבו מוגדר בינוני".

התאונה הקשה הובילה להפרעות בתנועה בכביש 60 הסמוך לעומר, וכוחות משטרה ובחון תנועה פתחו בחקירה מקיפה לבירור נסיבות ההתנגשות. התמונות הקשות מן הזירה, שבהן נראים רכבים מרוסקים לצד כבאיות אש ואנשי רפואה הפועלים תחת תאורת הלילה, ממחישות את המחיר הכבד שגובות תאונות הדרכים בכבישים.