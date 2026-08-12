ענקית הטכנולוגיה אפל הגיעה להסדר פשרה עם נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה בארה"ב (EEOC), במסגרתו תשלם 150,000 דולר לעובד לשעבר שהתגייר, דרש שלא לעבוד בשבתות – ופוטר מתפקידו. הסדר הפשרה קיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט הפדרלי במדינת וירג'יניה, וישים קץ לתביעה שעוררה סערה בעולם התעסוקה והדת בארה"ב.

הפרשה החלה כאשר טיילור סטיל, שהועסק במשך כ-16 שנה כטכנאי שירות במעמד של "Apple Genius" בחנות החברה בעיר רסטון שבווירג'יניה ונחשב לעובד מוערך, עבר הליך גיור בשנת תשפ"ג (2023). בעקבות סיום הליך הגיור והפיכתו ליהודי שומר מצוות, ביקש סטיל מהנהלת החנות התאמה בסידור המשמרות, כך שלא ישובץ לעבודה בלילות שישי ובשבתות.

אלא שמנהל החנות החדש שנכנס באותה עת לתפקידו דחה את הבקשה על הסף, בטענה שמדיניות החברה אינה מאפשרת לקבל ימי חופש קבועים בסוף השבוע. לפי כתב התביעה, לאחר שהתעקש על זכויותיו הדתיות, החל העובד לסבול ממה שמתואר כהתנכלות מכוונת: המנהל השמיע כלפיו אמירות פוגעניות, טען כי הוא מפר את "מדיניות הטיפוח וההופעה" של החברה בשל ריח גוף, ואף הזהיר אותו מפורשות שלא לשוחח עם עמיתיו על טבח שמחת תורה.

פיטורים לאחר סירוב לעבוד בשבת

כאשר ניסה העובד לפנות פעמיים לגורמי משאבי האנוש (HR) של אפל כדי להתלונן על האפליה וההתנכלות, תלונותיו נותרו ללא מענה. בחודש טבת תשפ"ד (ינואר 2024), ימים ספורים לאחר שסירב שוב להתייצב למשמרת שנקבעה לו בערב שבת, קיבל הודעה על פיטוריו.

בעקבות האירועים פתחה נציבות ה-EEOC בחקירה, ומשלא הושגו הסכמות, הגישה תביעה פדרלית נגד אפל בגין הפרת Title VII – חוק זכויות האזרח האמריקני האוסר על אפליה דתית ונקמנות במקום העבודה. מנגד, גורמים בסביבת החברה טענו באותה עת כי הפיטורים נבעו מתלונות רבות של לקוחות ועובדים על התנהלותו.

עיקרי הסדר הפשרה

במסגרת ההסדר שאושר, אפל התחייבה להעביר לסטיל 150,000 דולר בתוך 30 יום. 80,000 דולר מתוכם יוגדרו כשכר עבודה רטרואקטיבי הכפוף לניכויי מס, ו-70,000 דולר ישולמו כפיצויים וריבית.

בנוסף, אפל התחייבה להעביר סדנאות והדרכות חובה בנושא אפליה דתית וחובת התאמות לצרכי דת עבור עובדי החנויות במרחב צפון וירג'יניה. במשך השנתיים הקרובות תהיה החברה מחויבת לדווח ל-EEOC על כל דחייה של בקשה להתאמה דתית ועל תלונות בנושאי אפליה.

יצוין כי במסגרת ההסדר הכחישה אפל את הטענות נגדה ולא הודתה באחריות משפטית. משקיפים משפטיים ציינו כי הפרשה מהווה איתות אזהרה ברור לתאגידים בינלאומיים, ומדגישה את מדיניות האכיפה התקפה של הממשל האמריקני להגנה על חופש הדת ושמירת שבת של עובדים במקום העבודה.