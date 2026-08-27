ולדימיר פוטין ( צילום: חשבון נשיא רוסיה )

ראש סוכנות הביון המרכזית האמריקאית (CIA), ג'ון רטקליף, ערך השבוע ביקור חשאי במוסקבה, כך נחשף אמש (ה') בפרסומים בכלי תקשורת אמריקאיים מובילים. הביקור, שהתקיים ביום שלישי, נועד להעביר מסרים ברורים ונחרצים לגורמים הבכירים ברוסיה בשני נושאים מרכזיים: הימנעות מכל פעולה צבאית נגד מדינות חברות בנאט"ו, והפסקת התמיכה הצבאית והכלכלית באיראן.

על פי הדיווחים שפורסמו ב"וול סטריט ג'ורנל" וב"פוליטיקו", מדובר בביקור רשמי ראשון מסוגו של ראש ה-CIA במוסקבה, במסגרתו הועברו אזהרות ישירות לדרג הבכיר במערכת הביטחון הרוסית. הביקור משקף את החשש הגובר בוושינגטון מפני התפתחויות אפשריות בזירה הבינלאומית. גורמים אמריקאיים מסרו לעיתונות כי קיימות הערכות מודיעיניות לפיהן רוסיה עשויה לשקול ביצוע פעולה צבאית מוגבלת נגד אחת ממדינות נאט"ו, במיוחד במדינות הבלטיות. תרחישים אפשריים הנבחנים כוללים מתקפות סייבר משמעותיות או אף פעולה קרקעית מצומצמת. ההערכות מצביעות על כך שהלחץ הפנימי ברוסיה להציג הישגים צבאיים, לצד המצב המורכב באוקראינה, עשויים להוביל לצעדים כאלה. במקביל, רטקליף העביר דרישה מפורשת להפסיק באופן מיידי את העברת הנשק והטכנולוגיות הצבאיות לאיראן. האזהרה מגיעה על רקע תוכניות אמריקאיות להטיל סנקציות כלכליות חמורות על מדינות המסייעות למשטר באיראן. לפי המקורות, ראש ה-CIA הבהיר לרוסים כי המשך התמיכה באיראן יוביל לתגובה אמריקאית נחרצת ולסנקציות כלכליות קשות.

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דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, אישר אתמול את עצם קיומן של הפגישות. לדבריו, רטקליף קיים שיחות עבודה עם בכירים בקהילת המודיעין הרוסית. עם זאת, פסקוב הדגיש כי ראש ה-CIA לא נפגש באופן אישי עם הנשיא ולדימיר פוטין, אם כי הנשיא קיבל תדרוך מפורט על תוכן השיחות.

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זהו הביקור הראשון של ראש מנגנון המודיעין האמריקאי במוסקבה מאז נובמבר 2021, כאשר אז ביקר בעיר קודמו של רטקליף, וויליאם ברנס. אותו ביקור התקיים מספר חודשים בלבד לפני פרוץ המלחמה באוקראינה. העובדה שרטקליף הגיע במטוס תובלה צבאי גדול מסוג בואינג C-17A, שהביא עימו שיירת ביטחון שלמה של רכבים משוריינים, מעידה על חשיבות המשימה ועל הצורך בהגנה מרבית.

הביקור משקף את המתיחות הרבה ביחסים בין המעצמות, ואת החשש שהמצב באוקראינה והקשרים בין רוסיה לאיראן עלולים להוביל להסלמה רחבה יותר. המסר האמריקאי ברור: כל ניסיון לפגוע במדינות נאט"ו יזכה לתגובה נחרצת, והמשך התמיכה באיראן יישא מחיר כבד.