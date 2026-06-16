קרע בצמרת: ראש ה-CIA מזהיר מהונאה איראנית - כך טראמפ הגיב לו

דגל ה-CIA על רקע דגל ארה"ב ( צילום: shutterstock )

סערה בצמרת הממשל האמריקני סביב המגעים לחידוש הסכם הגרעין מול איראן. ראש ה-CIA, ג'ון רטקליף, הציג לאחרונה לנשיא טראמפ מידע מודיעיני המצביע על פער מהותי בין הצהרותיה הפומביות של טהראן לבין כוונותיה האמיתיות, כפי שהן משתקפות מדיונים פנימיים במשטר האייתוללות. לפי הדיווח של ברק רביד, המסר המודיעיני חד-משמעי: איראן אינה מתכוונת לבצע את הוויתורים הנדרשים במסגרת הסכם קבע.

הערכה זו עוררה מחלוקת עזה בקבינט. שר החוץ, מרקו רוביו, ושר ההגנה, פיט הגסת', תומכים בעמדת ראש ה-CIA ומביעים ספקנות רבה כלפי המהלך. מנגד, סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס והשליחים ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף מובילים קו התומך בהסכם. כדי לקדם את המגעים, צפויים ואנס וקושנר להיפגש ביום שישי הקרוב עם יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף ושר החוץ עבאס עראקצ'י, בליווי מתווכים מקטאר ומפקיסטן. מזכר הבנות ל-60 יום מזכר ההבנות שנחתם מספק חלון זמנים של 60 ימים למשא ומתן בניסיון להגיע להסכם סופי. בתקופה זו, איראן התחייבה להקפיא את הסטטוס קוו של תוכנית הגרעין, וארה"ב מצידה תימנע מהטלת סנקציות חדשות או מפריסת כוחות נוספים באזור. "מכונת רעל, פייק ניוז" | יאיר לפיד מגיב לדיווחים שבנט שוקל להיפרד ממנו ישי כהן | 07:51 מתנגדי המהלך מזהירים כי איראן תנצל את מזכר ההבנות כדי לגרוף רווחים – בהם הסרת מגבלות ושחרור נכסים – ללא כוונה אמיתית לחתום על הסכם סופי בתנאים אמריקניים. הבית הלבן, בתגובה, הבהיר כי הנשיא טראמפ מפקח על התהליך וכי הקווים האדומים, ובראשם מניעת נשק גרעיני מאיראן, נשמרו. שחרור הכספים האיראניים, כך מודגש, יתבצע במודל נוקשה של "תשלום תמורת ביצועים", והממשל יוכל לבחון את רצינותה של טהראן כבר בשבועות הקרובים. בנוסף, נטען כי הסכם קבע עתידי עשוי לכלול הקמת קרן פיתוח בסך 300 מיליארד דולר לאיראן, אך זו תותנה בפירוק מוחלט של תוכנית הגרעין וברפורמות פנימיות עמוקות. הבוקר, הנשיא טראמפ מגיב לטענות, וכותב: "איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני! כמו כן, הסיפור לפיו ארה"ב משלמת לאיראן 300 מיליון דולר הוא פייק ניוז!"

פתיחת מצר הורמוז ופיצוצים מסתוריים

בתוך כך, להסכם המסתמן יש כבר השלכות מיידיות בשטח. מצר הורמוז ייפתח למעבר חופשי של ספינות מסחר ל-60 יום, וארה"ב תסיר את המצור הימי שלה בהדרגה בתוך חודש. גורם אמריקני בכיר הבהיר כי נסיגת צה"ל מדרום לבנון אינה תנאי להסכם, וכי לישראל נשמרת הזכות המלאה להגנה עצמית.

עם זאת, יישום ההסדר מלווה במתיחות: הלילה דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" על שלושה פיצוצים דרומית לאי קיש, בסמוך למצר. הדיווח הגיע זמן קצר לאחר שגורמי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה הכריזו רשמית על פתיחת המצר וחידוש התנועה הימית במקום.

הימים הקרובים יקבעו אם המחלוקת בצמרת הממשל האמריקני תוביל לשינוי בעמדה, או שההסכם יצא לדרך חרף האזהרות המודיעיניות.